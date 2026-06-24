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Эквадор – Германия: кто победит в матче 3 тура Чемпионата мира 2026

24 июня 2026 9:00
Эквадор - Германия
25 июн. 2026, четверг 23:00 | Чемпионат мира, группа E, 3 тур
Перейти в онлайн матча
2.45
Победа Германии с форой (-1)
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Матч третьего тура группового этапа Чемпионата мира между сборными Эквадора и Германии пройдет 25 июня 2026 года в Филадельфии на стадионе «Линкольн Файненшел Филд». Немецкая машина уже обеспечила себе выход в плей-офф с шестью очками после разгрома Кюрасао (7:1) и победы над Кот-дИвуаром (2:1), и в этом матче решит вопрос первого места в группе. Эквадор имеет два очка после ничьих с Кот-дИвуаром (0:1) и Кюрасао (0:0) – для выхода из группы им нужна только победа над Германией, но даже в этом случае они зависят от результата параллельного матча. Сможет ли южноамериканская команда преподнести сенсацию и обыграть фаворита, или Германия подтвердит статус одного из главных претендентов на титул и завершит групповой этап на мажорной ноте?

Кто победит в матче

Сборная Эквадора подходит к игре с противоречивой статистикой: шесть голов в пяти последних матчах (в среднем 1,2 за игру) и всего три пропущенных (0,6). Команда сыграла вничью с Кюрасао (0:0) в прошлом туре, но до этого уступила Кот-д`Ивуару (0:1), а также показала следующие результаты в товарищеских матчах: победа над Гватемалой (3:0), победа над Саудовской Аравией (2:1) и ничья с Нидерландами (1:1). Эквадорцы действуют организованно в обороне, но их атака недостаточно эффективна, чтобы регулярно забивать топ-соперникам. Для выхода из группы им нужна победа над Германией, что выглядит крайне сложной задачей.

Германия подходит к игре в феноменальной форме: 17 голов в пяти матчах (в среднем 3,4 за игру) и всего четыре пропущенных (0,8). Команда обыграла Кот-д`Ивуар (2:1) в прошлом туре и разгромила Кюрасао (7:1) в стартовом, а также показала следующие результаты в товарищеских матчах: победа над США (2:1), разгром Финляндии (4:0) и победа над Ганой (2:1). Немцы забивают практически в каждом матче и имеют огромный опыт выступлений на чемпионатах мира. В очных встречах с Эквадором Германия не проигрывает (две победы), что добавляет им уверенности. Однако, уже гарантировав выход из группы, немцы могут дать отдых лидерам, что ослабит их игру и даст эквадорцам шанс на положительный исход.

Итоговый вывод: Германия является фаворитом по классу и атакующей мощи, но мотивация эквадорцев и возможная ротация в составе немцев делают этот матч непредсказуемым. Эквадору нужна только победа, и они будут действовать максимально агрессивно. Учитывая историческое преимущество немцев и их атакующий потенциал, победа Германии остается наиболее вероятным исходом, но эквадорцы способны забить. Наш прогноз – победа Германии.

Форма и история личных встреч

Эквадор имеет надежную оборону (0,6 пропущенного в среднем), но Германия забивает в среднем 3,4 гола за матч и имеет преимущество в очных встречах – две победы над эквадорцами (4:2 и 3:0). Учитывая историческое доминирование немцев и их атакующую мощь, победа фаворита выглядит закономерной, но эквадорцы способны навязать борьбу.

Личные встречи
0% (0)
0% (0)
100% (2)
2
Забитых мячей
7
1
В среднем за матч
3.5
Крупнейшая победа
4:2
Самый результативный матч:  2:4
Товарищеские матчи. Сборные,
Эквадор
2 : 4
29.05.2013
Германия
Чемпионат мира, 3 тур
Эквадор
0 : 3
20.06.2006
Германия

Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Эквадор
1
Эрнан Галиндес
ВР
0
Алан Франко
ЦЗ
6
Вильям Пачо
ЦЗ
3
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
7
Первис Эступиньян
ЛП
15
Педро Вите
ЦП
23
Мойзес Кайседо
ЦП
0
Хорди Альсивар
ЦП
9
Джон Йебоа
ПП
19
Гонсало Плата
ЦФ
13
Эннер Валенсия
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Беккачече
Германия
1
Мануэль Нойер
ВР
18
Натаниэль Браун
ЛЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
15
Нико Шлоттербек
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
ПЗ
19
Лерой Сане
ЦП
10
Джамал Мусиала
ЦП
17
Флориан Вирц
ЦП
23
Феликс Нмеча
ЦП
5
Александар Павлович
ЦП
7
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
3-5-2
1
Галиндес
0
Франко
6
Пачо
3
Хинкапе
7
Эступиньян
15
Вите
23
Кайседо
0
Альсивар
9
Йебоа
13
Валенсия
19
Плата
4-5-1
1
Нойер
6
Киммих
4
Та
15
Шлоттербек
18
Браун
19
Сане
17
Вирц
23
Нмеча
5
Павлович
10
Мусиала
7
Хаверц
Остались в запасе
Эквадор
Германия
Главный тренер
Себастьян Беккачече
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Главный тренер
Себастьян Беккачече
Главный тренер
Юлиан Нагельсман

Прогноз на победителя

Германия имеет подавляющее преимущество в очных встречах (две победы подряд) и обладает мощной атакой (3,4 гола в среднем), тогда как эквадорцам нужна победа любой ценой, но их атака недостаточно эффективна. Учитывая историческое доминирование немцев и их атакующий потенциал, победа Германии с разницей минимум в один мяч выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа Германии с форой (-1) с коэффициентом 2.45. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч третьего тура группового этапа между сборными Эквадора и Германии состоится 25 июня 2026 года в Филадельфии на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» и начнется в 23:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на каналах «Матч ТВ», «МАТЧ! Премьер» и «МАТЧ! Футбол 1».

Эквадор – Германия: смотреть трансляцию

2.45
Победа Германии с форой (-1)
Сделать ставку
Автор: Миронов Николай
Чемпионат мира Германия Эквадор
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