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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор - Германия
Эквадор - Германия: обзор матча 29 мая 2013
Эквадор
29.05.2013, среда, 22:30
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 4
Завершен
Германия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Эквадор - Германия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Эквадор
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
14.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
14.11.2026
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21.06.2026
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16.11.2026
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