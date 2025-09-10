Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, Переходные матчи
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, Переходные матчи
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 10 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 8 тур
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, Переходные матчи
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, Переходные матчи
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур