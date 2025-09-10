Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Космос - Велес: обзор матча 10 сентября 2025

Космос
10.09.2025, среда, 14:30
Россия. Кубок, 3 раунд
1 : 4
Завершен
Велес
Матч Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Статистика матча Космос - Велес
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Информация о матче
Стадион:
Салют
Новости команд
Все
Космос
Велес
Определился последний участник нового сезона Первой лиги
21 июня
2
«Динамо Вологда» – «Космос»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.60
20 июня
Московский клуб близок к возвращению в Первую лигу
18 июня
2
Известны участники стыковых матчей за место в Первой лиге
13 июня
1
«Космос» – «Балтика-2»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.85
13 июня
«Динамо Вологда» – «Космос»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.60
20 июня
«Космос» – «Балтика-2»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.85
13 июня
«Космос» – «Чертаново»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 2.2
30 мая
Стало известно число зрителей на 1-м матче возрожденного клуба из Химок
29 марта
Определилось будущее клуба из Химок
20 марта
Определился последний участник нового сезона Первой лиги
21 июня
2
Московский клуб близок к возвращению в Первую лигу
18 июня
2
Известны участники стыковых матчей за место в Первой лиге
13 июня
1
«Велес» – «Ленинградец»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 3.75
12 июня
«Машук-КМВ» – «Велес»: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 1.72
6 июня
Больше новостей
Последние матчи
Все
Космос
Велес
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Динамо Вг
2 : 4
21.06.2026
Космос
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, Переходные матчи
Сибирь
2 : 1
21.06.2026
Велес
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, Переходные матчи
Велес
4 : 1
17.06.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Космос
1 : 2
14.06.2026
Балтика-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
Велес
1 : 1
13.06.2026
Ленинградец
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Динамо Вг
2 : 4
21.06.2026
Космос
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Космос
1 : 2
14.06.2026
Балтика-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
Енисей-М
1 : 2
07.06.2026
Космос
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 10 тур
Космос
0 : 3
31.05.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 8 тур
Динамо СПб
2 : 0
17.05.2026
Космос
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, Переходные матчи
Сибирь
2 : 1
21.06.2026
Велес
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, Переходные матчи
Велес
4 : 1
17.06.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
Велес
1 : 1
13.06.2026
Ленинградец
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Машук-КМВ
1 : 0
07.06.2026
Велес
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур
Велес
3 : 2
31.05.2026
Торпедо Миасс
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 