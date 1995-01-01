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    2DROTS - состав

    Город Москва
    Дивизион Россия-ЛФЛ
    Сайт vk.com/2drots
    Тренер Дмитрий Кузнецов
    Статистика по турнирам:
    Игрок Нац Поз Воз И Г П Ж К Стоимость
    68 Сычев Дмитрий Россия Вра 21 2 0 0 0 0 -
    26 Гудаев Денис Россия Защ 32 2 0 0 1 0 -
    94 Степанов Александр Россия Защ 29 2 0 0 0 0 -
    4 Сальников Илья Россия Защ 28 2 1 0 0 0 -
    93 Тимошенко Богдан Россия Защ 22 2 0 0 1 0 -
    37 Ослоновский Владислав Россия Пол 28 2 0 0 0 0 € 0.125 млн.
    70 Манаев Станислав Россия Новая Каледония Пол 24 2 0 0 1 0 -
    33 Фартуна Борис Россия Пол 22 2 0 0 1 0 -
    71 Бегларян Артур Россия Пол 29 2 0 0 1 0 -
    19 Скляр Эдамс Валтер Россия Пол 29 2 1 0 1 0 -
    97 Фролов Максим Россия Пол 21 2 0 0 0 0 -
    30 Степанов Александр Россия Нап 28 2 1 0 1 0 -
    15 Коротаев Владислав Россия Нап 23 2 0 0 0 0 -
    88 Талабко Артем Россия Нап 23 2 0 0 0 0 -
    22 Кутуз Россия Нап 28 2 1 0 0 0 -
    7 Крапивников Даниил Россия Нап 20 1 0 0 0 0 -
    1 Белов Андрей Россия Вра 23 - - - - - -
    77 Бондарь Олег Россия Пол 22 - - - - - -
    8 Ярош Александр Россия Пол 25 - - - - - -
    Всего игроков: 19, из них вратарей: 2, защитников: 4, полузащитников: 8, нападающих: 5
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