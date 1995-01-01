Статистика по турнирам:
|№
|Игрок
|Нац
|Поз
|Воз
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Стоимость
|68
|Сычев Дмитрий
|Вра
|21
|2
|0
|0
|0
|0
|-
|26
|Гудаев Денис
|Защ
|32
|2
|0
|0
|1
|0
|-
|94
|Степанов Александр
|Защ
|29
|2
|0
|0
|0
|0
|-
|4
|Сальников Илья
|Защ
|28
|2
|1
|0
|0
|0
|-
|93
|Тимошенко Богдан
|Защ
|22
|2
|0
|0
|1
|0
|-
|37
|Ослоновский Владислав
|Пол
|28
|2
|0
|0
|0
|0
|€ 0.125 млн.
|70
|Манаев Станислав
|Пол
|24
|2
|0
|0
|1
|0
|-
|33
|Фартуна Борис
|Пол
|22
|2
|0
|0
|1
|0
|-
|71
|Бегларян Артур
|Пол
|29
|2
|0
|0
|1
|0
|-
|19
|Скляр Эдамс Валтер
|Пол
|29
|2
|1
|0
|1
|0
|-
|97
|Фролов Максим
|Пол
|21
|2
|0
|0
|0
|0
|-
|30
|Степанов Александр
|Нап
|28
|2
|1
|0
|1
|0
|-
|15
|Коротаев Владислав
|Нап
|23
|2
|0
|0
|0
|0
|-
|88
|Талабко Артем
|Нап
|23
|2
|0
|0
|0
|0
|-
|22
|Кутуз
|Нап
|28
|2
|1
|0
|0
|0
|-
|7
|Крапивников Даниил
|Нап
|20
|1
|0
|0
|0
|0
|-
|1
|Белов Андрей
|Вра
|23
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|77
|Бондарь Олег
|Пол
|22
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|8
|Ярош Александр
|Пол
|25
|-
|-
|-
|-
|-
|-
Всего игроков: 19, из них вратарей: 2, защитников: 4, полузащитников: 8, нападающих: 5