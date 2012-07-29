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Команды
2DROTS
Новости
€ 550 тыс
2DROTS - новости команды
Москва
Стадион:
Москвич
Сайт:
http://vk.com/2drots
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Видео
Отстраненный из-за ставок Писарский отдал голевой пас пяткой в 1-м матче за новый клуб
31 августа
Кубок России. 2DROTS вылетели от «Мурома» и другие результаты
27 августа
Трансляция
«2DROTS» – «Муром»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«2Drots» – «Муром»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка России 2026/2027
26 августа
«2DROTS» вышли в 3-й раунд Пути регионов Кубка России, «БроукБойз» без Смолова вылетели
12 августа
1
Трансляция
«Шумбрат» – «2DROTS»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2026
12 августа
«Шумбрат» – «2Drots»: кто победит в матче 2 раунда FONBET Кубка России 2026
11 августа
Названы 3 клуба, которые претендуют на Заболотного
6 августа
1
Дзюба и Заболотный могут оказаться в одном клубе
29 июля
12
Экс-защитник сборной России завершил карьеру
29 июля
Трансляция
«2DROTS» – «Орел»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 июля 2026
28 июля
«2Drots» – «Орел»: кто победит в матче первого раунда Кубка России 2026/2027
27 июля
Заболотный может перебраться в Медиалигу – им интересуются два клуба
22 июля
3
Расписание матчей медийных команд в 1-м раунде Кубка России
15 июля
Определились финалисты седьмого сезона Медиалиги
27 июня
Фото
«Анжи» и «Тосно» вернулись в число участников Кубка России
19 июня
4
Видео
Кудряшов вернулся к тренировкам через три дня после ДТП
6 июня
1
Видео
Кудряшов провел первую тренировку после нокаута от рэпера
27 мая
Видео
Ари оформил дубль за «БроукБойз» и потребовал миллион рублей
15 февраля
1
Российский клуб готовит предложение для Деспотовича
2025.09.19 15:15
2DROTS вылетели из Кубка России, проиграв «Космосу» из Второй лиги
2025.08.20 19:07
2
Трансляция
«Космос» – «2DROTS»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2025
2025.08.20 15:50
«Космос» – «2Drots»: прогноз и ставки на матч 20 августа с коэффициентом 1.60
2025.08.19 10:18
Фото
Расписание матчей медийных команд во 2-м раунде Кубка России
2025.08.11 21:42
FONBET Кубок России. 2DROTS победил владимирское «Торпедо» (1:0) – все 3 медийных клуба прошли во 2-й раунд
2025.08.06 22:33
1
«2Drots» – «Торпедо Владимир»: прогноз и ставки на матч 6 августа 2025 с коэффициентом 2.10
2025.08.05 08:23
Фото
Экс-футболист сборной России сменил медиаклуб
2025.07.13 13:00
Определились соперники медийных команд в FONBET Кубке России
2025.06.29 18:12
В FONBET Кубке России сыграют 3 медийные команды – 2 из них известны
2025.06.29 15:39
3
Гендиректор «Динамо» оценил игру команды в дебютном матче Карпина
2025.06.27 14:28
2
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