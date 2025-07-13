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Экс-футболист сборной России сменил медиаклуб

Вчера, 13:00

Бывший защитник сборной России Федор Кудряшов стал игроком 2Drots. Ранее он выступал за Rocket Team.

2Drots сыграют в этом сезоне в FONBET Кубке России.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Трансферы 2DROTS Кудряшов Федор
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