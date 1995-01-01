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2DROTS
Главные новости
Новый клуб Дзагоева, «Барсе» грозит вылет из Примеры и ЛЧ, рекорд Роналду и другие новости
00:51
Моуринью установил личный антирекорд
00:40
Три вице-президента УЕФА выступали против допуска российских сборных до 17 лет
00:12
Фанаты «Атлетика» скандировали «Гринвуд, умри!» во время матча с «Хетафе»
28 сентября
23:54
Фото
Тарасов станет отцом в пятый раз – он показал фото беременной супруги
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Все новости
00:30
Примера. «Атлетико» победил «Осасуну» (2:0) и поднялся на 5-е место
00:23
Акинфеев заявил, что ЦСКА тяжело бороться с «Зенитом»
28 сентября
23:46
Серия А. «Рома» разгромно проиграла «Дженоа» (1:4) и приблизилась к зоне вылета
1
23:40
«Ословновский должен быть Ослом, а он почему-то Слон»: Талалаев – о полузащитнике 2DROTS
22:58
ЦСКА взял на работу жену Кучаева
22:46
«Не можем определиться, он Мавроди или клоун Пеннивайз»: Дзюба назвал игрока «Локо» с худшей прической
22:34
Акинфеев: «При Вернблуме мяч докатывался до меня в крови»
22:23
Фото
Футболист «Локомотива» сделал предложение ведущей «Матч ТВ»: фото очаровательной невесты
21:55
Уткин прокомментировал вылет 2Drots из Фонбет Кубка России
21:43
Владельцы «Ливерпуля» продали миноритарную долю в клубе: подробности сделки
21:31
Сутормин поставил оценку «Зениту» за первую треть чемпионата
21:18
Мхитарян отказался от удвоения зарплаты в Саудовской Аравии
20:59
Акинфеев высказался о трансфере Марио Фернандеса в «Зенит»
2
20:50
Фото
Дзагоев перешел в греческий клуб
1
20:36
Широков назвал Зеленского «придурошным наркоманом»
2
20:20
Президент 2Drots эмоционально отреагировал на вылет из Фонбет Кубка России
20:00
Команды Роналду и Месси могут провести матч в Китае
19:45
В Госдуме уверены, что УЕФА не будет прогибаться под страны, отказывающиеся играть с Россией
5
19:30
Акинфеев назвал лучшее место окончания карьеры
19:26
Талалаев прокомментировал победу «Химок» над 2Drots и объяснил свои эмоциональные жесты
19:19
Акинфеев оценил скандальное заявление Карпина
1
19:14
Изидор объяснил, почему считает Дзюбу легендой
18:59
Зидан готов возглавить «Марсель», но при одном условии
18:47
Юран: «Года через два буду бороться за чемпионство. Записали? Перепроверьте!»
9
18:35
Фото
Федун продает квартиру на Арбате за 150 миллионов рублей: внутри невероятно красиво
1
18:30
Фонбет Кубок России. 2Drots вылетели из турнира, проиграв «Химкам» (0:2)
4
17:59
«Мне насрать, что пишут!»: Талалаев – о матче с 2Drots
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17:56
Умяров рассказал, как российским футболистам стать лучшими в мире
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