Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    3 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?

    2DROTS - расписание

    Город Москва
    Дивизион Россия-ЛФЛ
    Сайт vk.com/2drots
    Стадион Москвич
    Тренер Дмитрий Кузнецов
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+