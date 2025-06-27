Гендиректор «Динамо» оценил игру команды в дебютном матче Карпина

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров поделился впечатлениями от матча с 2DROTS.

Команды сыграли в Media x Pro Cup.

Динамовцы разгромили соперника со счетом 3:0, но проиграли в послематчевой серии буллиталити.

Для Валерия Карпина этот матч стал дебютным во главе московской команды.

«Мы матч готовили, продумывали элементы шоу. Считаю, все получилось и со спортивной, и с медийной точки зрения.

Матчи прибыльные. Исходя из финансовой составляющей те или иные решения и принимали.

Валерий Георгиевич очень конструктивен в диалоге. Мы проговорили все вещи, это внутренняя кухня. Адаптация проходит, мы делаем все возможное, чтобы она проходила хорошо.

Матч был согласован до его подписания. По факту были приняты контрактные обязательства. Но все, что происходило, было согласовано с тренерским штабом», – заявил Пивоваров.