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«2Drots» – «Муром»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка России 2026/2027

26 августа 2026 8:09
2DROTS - Муром
27 авг. 2026, четверг 19:30 | Россия. Кубок, 1/8 финала
Перейти в онлайн матча
3.10
Победа «Мурома»
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Матч 3-го раунда Кубка России между медийным клубом «2Drots» и профессиональным «Муромом» пройдет 27 августа 2026 года. Хозяева подходят к игре на фоне трeх домашних побед в Кубке России и надежной игры в обороне – всего 0,60 пропущенного мяча в среднем за последние пять матчей. Гости, в свою очередь, демонстрируют стабильность: они не проигрывают в шести из восьми последних встреч и имеют положительный опыт в этом турнире. При этом в единственной очной встрече победу одержал «2Drots» (3:1 в прошлом сезоне). Сможет ли медийный клуб вновь удивить и пройти дальше, или профессиональный «Муром» возьмет реванш и продолжит борьбу за трофей?

Кто победит в матче

«2Drots» делает ставку на домашнюю поддержку и свою надежную игру в обороне. Команда выиграла три последних домашних матча в Кубке России, а в среднем за последние пять игр пропускает всего 0,60 гола, что является отличным показателем для клуба из медийной лиги. В предыдущих раундах «2Drots» прошел «Орел» (2:0) и «Шумбрат» по пенальти (1:1, 5:4), демонстрируя характер и умение добиваться результата. Однако атака хозяев работает не столь эффективно – в среднем 0,80 гола за последние пять матчей, что может стать проблемой против организованной обороны «Мурома». В единственной очной встрече (август 2023 года) «2Drots» одержал победу со счетом 3:1, что дает им психологическое преимущество, но с тех пор составы и форма команд могли измениться.

«Муром» подходит к матчу с преимуществом профессионального статуса и стабильными результатами. Команда не проигрывает в шести из восьми последних матчей, а в среднем за последние пять игр забивает и пропускает по 1,20 гола – сбалансированные показатели. В Кубке России «Муром» уже прошел «Металлург Липецк» по пенальти (0:0, 5:3), подтвердив свою готовность к кубковым матчам. В чемпионате команда обыграла «Балтику-2» (3:0) и «Чертаново» (2:1), что говорит о хорошей форме. Однако в очной встрече с «2Drots» «Муром» уступил 1:3, и это может стать психологическим барьером. Тем не менее профессиональный статус и более высокий уровень организации игры должны помочь гостям взять реванш.

Итоговый вывод: несмотря на успешную историю «2Drots» в этом противостоянии и их надежную оборону, «Муром» выглядит предпочтительнее благодаря профессиональному статусу, стабильным результатам и более сбалансированной игре. Хозяева способны создать проблемы, но вряд ли смогут повторить успех прошлого года. Наиболее вероятный исход – минимальная победа «Мурома» в основное время.

Форма и история личных встреч

Единственная очная встреча между командами состоялась в августе 2023 года в Кубке России, где «2Drots» одержал победу со счетом 3:1, пройдя дальше. Однако с тех пор обе команды изменились, и профессиональный статус «Мурома» дает ему преимущество. Текущая форма «Мурома» – шесть матчей без поражений в восьми последних, тогда как «2Drots» дома показывает надежную игру, но его атака недостаточно результативна. Это создает предпосылки для победы гостей, несмотря на исторический фактор.

Личные встречи
Побед - 1 (50%)
Ничьих - 0 (0%)
Побед - 1 (50%)
3
Забитых мячей
4
1.5
В среднем за матч
2
3:1
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч
Россия. Кубок, 1/128 финала
Муром
1 : 3
23.08.2023
2DROTS
Россия. Кубок, 1/8 финала
2DROTS
0 : 3
27.08.2026
Муром
Россия. Кубок, 1/128 финала
Муром
1 : 3
23.08.2023
2DROTS

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
2DROTS
31
Дмитрий Ландаков
ВР
99
Константин Морозов
ЛЗ
3
Ираклий Чежия
ЛЗ
8
Артём Токарев
ПЗ
20
Антон Полюткин
ПЗ
34
Никита Дроздов
ЛП
14
Михаил Черномырдин
ЛП
40
Юрий Бавин
ЦП
10
Станислав Манаев
ПП
97
Максим Фролов
ПП
22
Илья Мазуров
ЦФ
Муром
85
Никита Жеймо
ВР
2
Руслан Бабаян
ЛЗ
23
Умар Магомедбеков
ЛЗ
5
Ислам Оразаев
ЛЗ
15
Евгений Ливаднов
ПЗ
55
Аликади Саидов
ПЗ
68
Эльвин Данилов
ПЗ
50
Денис Файзуллин
ЛП
77
Максим Андреев
ЦП
22
Филипп Дворецков
ПП
9
Гаджимурад Абдуллаев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Мирошниченко
2DROTS
2
Сергей Евтушенко
ЦЗ
50
Илья Кайков
ЦЗ
10
Петр Володкин
ЦЗ
91
Александр Куликов
ЦЗ
26
Александр Панченко
ЦЗ
60
Владислав Сакадеев
ЦЗ
57
Артем Абрамян
ЦЗ
91
Алексей Курзенев
ЦЗ
19
Валтер Скляр Эдамс
ЦЗ
29
Тамаз Топурия
ЦЗ
Муром
91
Никита Завьялов
ЦЗ
77
Исламитдин Абдуллаев
ЦЗ
3
Шамиль Гасанов
ЦЗ
21
Никита Козловский
ЦЗ
81
Кирилл Рощин
ЦЗ
10
Шамиль Саадуев
ЦЗ
89
Данил Шаталов
ЦЗ
88
Руслан Болов
ЦЗ
99
Антон Пенчелюзов
ЦЗ
4-5-1
31
Ландаков
3
Чежия
8
Токарев
99
Морозов
20
Полюткин
14
Черномырдин
10
Манаев
34
Дроздов
40
Бавин
97
Фролов
22
Мазуров
3-2-3-1
85
Жеймо
55
Саидов
2
Бабаян
23
Магомедбеков
68
Данилов
5
Оразаев
22
Дворецков
77
Андреев
50
Файзуллин
9
Абдуллаев
99
Морозов
2
Евтушенко
2
Евтушенко
99
Морозов
8
Токарев
91
Куликов
91
Куликов
8
Токарев
34
Дроздов
57
Абрамян
57
Абрамян
34
Дроздов
97
Фролов
19
Скляр Эдамс
19
Скляр Эдамс
97
Фролов
22
Мазуров
29
Топурия
29
Топурия
22
Мазуров
68
Данилов
77
Абдуллаев
77
Абдуллаев
68
Данилов
5
Оразаев
21
Козловский
21
Козловский
5
Оразаев
2
Бабаян
81
Рощин
81
Рощин
2
Бабаян
22
Дворецков
89
Шаталов
89
Шаталов
22
Дворецков
9
Абдуллаев
88
Болов
88
Болов
9
Абдуллаев
Остались в запасе
2DROTS
Муром
50
Илья Кайков
ЦЗ
10
Петр Володкин
ЦЗ
26
Александр Панченко
ЦЗ
60
Владислав Сакадеев
ЦЗ
91
Алексей Курзенев
ЦЗ
91
Никита Завьялов
ЦЗ
3
Шамиль Гасанов
ЦЗ
10
Шамиль Саадуев
ЦЗ
99
Антон Пенчелюзов
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Мирошниченко
Остались в запасе
50
Илья Кайков
ЦЗ
10
Петр Володкин
ЦЗ
26
Александр Панченко
ЦЗ
60
Владислав Сакадеев
ЦЗ
91
Алексей Курзенев
ЦЗ
Остались в запасе
91
Никита Завьялов
ЦЗ
3
Шамиль Гасанов
ЦЗ
10
Шамиль Саадуев
ЦЗ
99
Антон Пенчелюзов
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Мирошниченко

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Мурома» в основное время. Профессиональный статус гостей, их стабильные результаты и сбалансированная игра делают их фаворитами, несмотря на успешную историю «2Drots» в этом противостоянии. Хозяева способны дать бой, но их низкая результативность в атаке не позволит им повторить успех прошлого года. Рекомендуемая ставка – победа «Мурома» с коэффициентом 3,10. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3-го раунда Кубка России между «2Drots» и «Муромом» состоится 27 августа 2026 года и начнется в 19:30 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на каналах «Матч ТВ» и «МАТЧ! Премьер».

«2Drots» – «Муром»: смотреть онлайн.

3.10
Победа «Мурома»
Сделать ставку
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Автор: Гроховский Сергей
Россия. Кубок Муром 2DROTS
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