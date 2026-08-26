Матч 3-го раунда Кубка России между медийным клубом «2Drots» и профессиональным «Муромом» пройдет 27 августа 2026 года. Хозяева подходят к игре на фоне трeх домашних побед в Кубке России и надежной игры в обороне – всего 0,60 пропущенного мяча в среднем за последние пять матчей. Гости, в свою очередь, демонстрируют стабильность: они не проигрывают в шести из восьми последних встреч и имеют положительный опыт в этом турнире. При этом в единственной очной встрече победу одержал «2Drots» (3:1 в прошлом сезоне). Сможет ли медийный клуб вновь удивить и пройти дальше, или профессиональный «Муром» возьмет реванш и продолжит борьбу за трофей?

Кто победит в матче

«2Drots» делает ставку на домашнюю поддержку и свою надежную игру в обороне. Команда выиграла три последних домашних матча в Кубке России, а в среднем за последние пять игр пропускает всего 0,60 гола, что является отличным показателем для клуба из медийной лиги. В предыдущих раундах «2Drots» прошел «Орел» (2:0) и «Шумбрат» по пенальти (1:1, 5:4), демонстрируя характер и умение добиваться результата. Однако атака хозяев работает не столь эффективно – в среднем 0,80 гола за последние пять матчей, что может стать проблемой против организованной обороны «Мурома». В единственной очной встрече (август 2023 года) «2Drots» одержал победу со счетом 3:1, что дает им психологическое преимущество, но с тех пор составы и форма команд могли измениться.

«Муром» подходит к матчу с преимуществом профессионального статуса и стабильными результатами. Команда не проигрывает в шести из восьми последних матчей, а в среднем за последние пять игр забивает и пропускает по 1,20 гола – сбалансированные показатели. В Кубке России «Муром» уже прошел «Металлург Липецк» по пенальти (0:0, 5:3), подтвердив свою готовность к кубковым матчам. В чемпионате команда обыграла «Балтику-2» (3:0) и «Чертаново» (2:1), что говорит о хорошей форме. Однако в очной встрече с «2Drots» «Муром» уступил 1:3, и это может стать психологическим барьером. Тем не менее профессиональный статус и более высокий уровень организации игры должны помочь гостям взять реванш.

Итоговый вывод: несмотря на успешную историю «2Drots» в этом противостоянии и их надежную оборону, «Муром» выглядит предпочтительнее благодаря профессиональному статусу, стабильным результатам и более сбалансированной игре. Хозяева способны создать проблемы, но вряд ли смогут повторить успех прошлого года. Наиболее вероятный исход – минимальная победа «Мурома» в основное время.

Форма и история личных встреч

Единственная очная встреча между командами состоялась в августе 2023 года в Кубке России, где «2Drots» одержал победу со счетом 3:1, пройдя дальше. Однако с тех пор обе команды изменились, и профессиональный статус «Мурома» дает ему преимущество. Текущая форма «Мурома» – шесть матчей без поражений в восьми последних, тогда как «2Drots» дома показывает надежную игру, но его атака недостаточно результативна. Это создает предпосылки для победы гостей, несмотря на исторический фактор.

Личные встречи Побед - 1 (50%) Ничьих - 0 (0%) Побед - 1 (50%) 3 Забитых мячей 4 1.5 В среднем за матч 2 3:1 Крупнейшая победа 3:0 Самый результативный матч Россия. Кубок, 1/128 финала Муром 1 : 3 2DROTS Россия. Кубок, 1/8 финала 2DROTS 0 : 3 Муром Россия. Кубок, 1/128 финала Муром 1 : 3 2DROTS

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Мурома» в основное время. Профессиональный статус гостей, их стабильные результаты и сбалансированная игра делают их фаворитами, несмотря на успешную историю «2Drots» в этом противостоянии. Хозяева способны дать бой, но их низкая результативность в атаке не позволит им повторить успех прошлого года. Рекомендуемая ставка – победа «Мурома» с коэффициентом 3,10. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3-го раунда Кубка России между «2Drots» и «Муромом» состоится 27 августа 2026 года и начнется в 19:30 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на каналах «Матч ТВ» и «МАТЧ! Премьер».