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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Муром - 2DROTS
Муром - 2DROTS: обзор матча 23 августа 2023
Муром
23.08.2023, среда, 19:00
Россия. Кубок, 1/128 финала
1 : 3
Завершен
2DROTS
38'
С. Запалацкий
7'
В. Ослоновский
36'
А. Степанов
83'
Г. Клуцей
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Муром - 2DROTS
90'
Замена
А. Талабко
️️️️
С. Манаев
Замена
Г. Комиссаров
️️️️
А. Надольский
84'
Замена
М. Агаронян
️️️️
Д. Янов
84'
83'
ГОЛ! 1:3!
Г. Клуцей
Пас отдал
А. Шерешков
73'
Замена
А. Шерешков
️️️️
Д. Прошляков
70'
Желтая карточка
В. Ослоновский
62'
Желтая карточка
А. Балашов
46'
Замена
А. Балашов
️️️️
А. Бегларян
46'
Замена
В. Семенов
️️️️
В. Скляр Эдамс
45'
Желтая карточка
А. Бегларян
ГОЛ! 1:2!
С. Запалацкий
38'
36'
ГОЛ! 0:2!
А. Степанов
Желтая карточка
Р. Гыстаров
25'
Замена
Д. Зинович
️️️️
М. Плопа
15'
7'
ГОЛ! 0:1!
В. Ослоновский
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Муром
25
Илья Трунин
ВР
24
Евгений Бутаков
ЛЗ
88
Валерий Чупин
ЛЗ
6
Александр Волков
ЦЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
19
Сергей Запалацкий
ПЗ
10
Юрий Першин
ЛВ
10
Расул Гыстаров
ОП
18
Александр Надольский
АП
13
Данила Янов
АП
9
Даниил Агуреев
ПВ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
2DROTS
68
Дмитрий Сычев
ВР
26
Денис Гудаев
ЦЗ
4
Илья Сальников
ЦЗ
47
Вадим Логинов
ПЗ
71
Артур Бегларян
ЦП
19
Валтер Скляр Эдамс
ЦП
10
Станислав Манаев
ЦП
37
Владислав Ослоновский
ЦП
3
Годфред Клуцей
АП
30
Александр Степанов
ЦФ
22
Данила Прошляков
ЦФ
Муром
27
Ильнур Габдуллин
ЛЗ
24
Лео Чаукин
ПЗ
38
Дмитрий Зинович
ЛП
19
Данил Сподарец
ЛВ
7
Манвел Агаронян
ЦФ
10
Григорий Комиссаров
ЦФ
2DROTS
5
Владислав Семенов
ЛЗ
94
Александр Степанов
ЦЗ
6
Александр Балашов
ОП
97
Максим Фролов
ЦП
80
Андрей Шерешков
ПВ
88
Артем Талабко
ЦФ
3-3-3-1
25
Трунин
24
Бутаков
6
Волков
3
Плопа
88
Чупин
10
Гыстаров
19
Запалацкий
10
Першин
13
Янов
9
Агуреев
18
Надольский
3-4-1-2
68
Сычев
47
Логинов
4
Сальников
26
Гудаев
19
Скляр Эдамс
10
Манаев
37
Ослоновский
71
Бегларян
3
Клуцей
22
Прошляков
30
Степанов
3
Плопа
38
Зинович
38
Зинович
3
Плопа
13
Янов
7
Агаронян
7
Агаронян
13
Янов
18
Надольский
10
Комиссаров
10
Комиссаров
18
Надольский
19
Скляр Эдамс
5
Семенов
5
Семенов
19
Скляр Эдамс
71
Бегларян
6
Балашов
6
Балашов
71
Бегларян
22
Прошляков
80
Шерешков
80
Шерешков
22
Прошляков
10
Манаев
88
Талабко
88
Талабко
10
Манаев
Остались в запасе
Муром
2DROTS
27
Ильнур Габдуллин
ЛЗ
24
Лео Чаукин
ПЗ
19
Данил Сподарец
ЛВ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
94
Александр Степанов
ЦЗ
97
Максим Фролов
ЦП
Остались в запасе
27
Ильнур Габдуллин
ЛЗ
24
Лео Чаукин
ПЗ
19
Данил Сподарец
ЛВ
Остались в запасе
94
Александр Степанов
ЦЗ
97
Максим Фролов
ЦП
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Статистика матча Муром - 2DROTS
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Муром
2 : 2
01.11.2026
Череповец
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Муром
3 : 1
25.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Муром
0 : 0
18.10.2026
Тверь
Россия. Кубок, 1/2 финала
Волга
0 : 0
14.10.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Искра
1 : 4
10.10.2026
Муром
2DROTS
Россия. Кубок, 1/8 финала
2DROTS
0 : 3
27.08.2026
Муром
Россия. Кубок, 1/16 финала
Шумбрат
1 : 1
12.08.2026
2DROTS
Россия. Кубок, 1/32 финала
2DROTS
2 : 0
28.07.2026
Орел
Россия. Кубок, 2 раунд
Космос
1 : 0
20.08.2025
2DROTS
Россия. Кубок, 1 раунд
2DROTS
1 : 0
06.08.2025
Торпедо Вл
Информация о матче
Главный судья:
Артём Смолин
(Вологда)
Стадион:
им. Виктора Лосева
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