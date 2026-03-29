Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Череповец - Муром: обзор матча 29 марта 2026

Череповец
29.03.2026, воскресенье, 14:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 1 тур
0 : 2
Завершен
Муром
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Череповец
1
Андрей Пыркин
ВР
47
Дмитрий Серебряков
ЛЗ
3
Валерий Ганус
ЛЗ
27
Даниял Гаджиев
ЛЗ
15
Давид Березов
ПЗ
5
Никита Пичугин
ПЗ
7
Мирон Беляев
ПЗ
30
Алексей Усанов
ЛП
10
Антон Балашов
ЦП
77
Эльнур Халыгов
ПП
9
Илья Анциферов
ЦФ
Главный тренер
Владислав Галкин
Муром
85
Никита Жеймо
ВР
21
Ислам Оразаев
ЛЗ
55
Аликади Саидов
ЛЗ
23
Умар Магомедбеков
ЛЗ
15
Евгений Ливаднов
ПЗ
22
Филипп Дворецков
ПЗ
2
Руслан Бабаян
ПЗ
7
Владислав Игнатенко
ЛП
77
Максим Андреев
ЦП
7
Расиль Асайдулин
ПП
9
Гаджимурад Абдуллаев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Мирошниченко
Череповец
13
Михаил Зыков
ЦЗ
20
Елисей Снегирев
ЦЗ
14
Денис Ковалевский
ЦЗ
96
Руслан Мальцев
ЦЗ
9
Леон Айба
ЦЗ
8
Олег Кринкин
ЦЗ
36
Роман Ткачев
ЦЗ
Муром
91
Никита Завьялов
ЦЗ
68
Эльвин Данилов
ЦЗ
10
Шамиль Саадуев
ЦЗ
99
Антон Пенчелюзов
ЦЗ
3
Шамиль Гасанов
ЦЗ
94
Алексей Евсеев
ЦЗ
81
Кирилл Рощин
ЦЗ
5
Никита Сергеев
ЦЗ
89
Данил Шаталов
ЦЗ
3-2-3-1
1
Пыркин
5
Пичугин
47
Серебряков
3
Ганус
27
Гаджиев
7
Беляев
30
Усанов
10
Балашов
77
Халыгов
9
Анциферов
3-2-3-1
85
Жеймо
22
Дворецков
21
Оразаев
55
Саидов
2
Бабаян
23
Магомедбеков
7
Асайдулин
77
Андреев
7
Игнатенко
9
Абдуллаев
Остались в запасе
Череповец
Муром
13
Михаил Зыков
ЦЗ
20
Елисей Снегирев
ЦЗ
14
Денис Ковалевский
ЦЗ
96
Руслан Мальцев
ЦЗ
9
Леон Айба
ЦЗ
8
Олег Кринкин
ЦЗ
36
Роман Ткачев
ЦЗ
Главный тренер
Владислав Галкин
91
Никита Завьялов
ЦЗ
68
Эльвин Данилов
ЦЗ
10
Шамиль Саадуев
ЦЗ
99
Антон Пенчелюзов
ЦЗ
3
Шамиль Гасанов
ЦЗ
94
Алексей Евсеев
ЦЗ
81
Кирилл Рощин
ЦЗ
5
Никита Сергеев
ЦЗ
89
Данил Шаталов
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Мирошниченко
Остались в запасе
13
Михаил Зыков
ЦЗ
20
Елисей Снегирев
ЦЗ
14
Денис Ковалевский
ЦЗ
96
Руслан Мальцев
ЦЗ
9
Леон Айба
ЦЗ
8
Олег Кринкин
ЦЗ
36
Роман Ткачев
ЦЗ
Остались в запасе
91
Никита Завьялов
ЦЗ
68
Эльвин Данилов
ЦЗ
10
Шамиль Саадуев
ЦЗ
99
Антон Пенчелюзов
ЦЗ
3
Шамиль Гасанов
ЦЗ
94
Алексей Евсеев
ЦЗ
81
Кирилл Рощин
ЦЗ
5
Никита Сергеев
ЦЗ
89
Данил Шаталов
ЦЗ
Главный тренер
Владислав Галкин
Главный тренер
Сергей Мирошниченко
Статистика матча Череповец - Муром
Всего ударов по воротам
4
16
Удары в створ
1
8
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
3
3
Нарушения
16
19
Офсайды
2
2
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
1
4
Новости команд
Все
Череповец
Муром
«Муром» – «Искра»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.87
20 июня
«Торпедо Владимир» – «Череповец»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 2.05
20 июня
«Череповец» – «Иркутск»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.6
13 июня
«Динамо» Вологда – «Череповец»: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 1.4
6 июня
«Луки-Энергия» – «Муром»: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 1.85
6 июня
«Торпедо Владимир» – «Череповец»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 2.05
20 июня
«Череповец» – «Иркутск»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.6
13 июня
«Динамо» Вологда – «Череповец»: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 1.4
6 июня
«Череповец» – «Балтика-2»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.8
30 мая
Еще один российский клуб на грани закрытия
2025.12.17 14:35
2
«Муром» – «Искра»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.87
20 июня
«Луки-Энергия» – «Муром»: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 1.85
6 июня
«Муром» – «Звезда»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.40
30 мая
«Иркутск» получил наказание за неявку на матч
22 мая
1
Российский клуб не приехал на матч из-за безденежья
17 мая
1
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Динамо СПб
- : -
25.07.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Енисей-М
- : -
26.07.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Космос
- : -
26.07.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Чертаново
- : -
26.07.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Череповец
- : -
26.07.2026
Искра
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Динамо СПб
- : -
25.07.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Енисей-М
- : -
26.07.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Космос
- : -
26.07.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Чертаново
- : -
26.07.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Череповец
- : -
26.07.2026
Искра
Последние матчи
Все
Череповец
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Спартак-2
0 : 1
05.07.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Луки-Энергия
3 : 0
05.07.2026
Череповец
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Череповец
0 : 2
28.06.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Тверь
1 : 0
28.06.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Муром
6 : 0
21.06.2026
Искра
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Луки-Энергия
3 : 0
05.07.2026
Череповец
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Череповец
0 : 2
28.06.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Торпедо Вл
1 : 0
21.06.2026
Череповец
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Череповец
1 : 2
14.06.2026
Иркутск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
Динамо Вг
2 : 2
07.06.2026
Череповец
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Спартак-2
0 : 1
05.07.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Тверь
1 : 0
28.06.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Муром
6 : 0
21.06.2026
Искра
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
Луки-Энергия
2 : 1
07.06.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 10 тур
Муром
3 : 0
31.05.2026
Звезда
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+