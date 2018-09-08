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    Дикань: «Терри? Я играл за «Спартак» в 37 лет и, говорят, помогал клубу. Опыт – это всегда хорошо»

    Бывший голкипер «Спартака» Андрей Дикань высказал мнение относительно возможного перехода в московский клуб экс-защитника «Челси» Джона Терри.

    Как сообщили СМИ, сегодня 37-летний футболист прошел медобследование для «Спартака» и подпишет контракт по схеме «1+1».

    «Это усиление. Возраст? Я в 37 лет играл в «Спартаке» в основном составе и, как говорят, помогал команде. Опыт – это всегда хорошо. У Джона большой европейский, жизненный и футбольный опыт. К тому же, он выдающийся мастер. Это всe пойдeт только в плюс «Спартаку».

    Что касается переезда в Россию, то не думаю, что у него возникнут проблемы с мотивацией. Для профессионального футболиста это выражение вообще неприемлемо. Если футболист не находит для себя мотивацию – он не профессионал. Мы все давно знаем Терри, и он никогда не давал усомниться в своей преданности делу, от него всегда летели искры.

    «Спартак» и российский футбол приобрeл большого мастера в лице Джона. Я играл в составе «Спартака» против «Челси», но ничего, кроме счeта, не помню. Если обращать внимание на каждого футболиста, будь то Терри, Месси или Роналду, – будешь много отвлекаться. На поле нужно заниматься своим делом, а не высматривать, кто там против тебя играет», – сказал Дикань.

    Джон Терри – в «Спартаке»! Это правда случилось

    Источник: Чемпионат.ком

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    08.09.2018 15:38
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3795

      serppion 9 сентября 2018, 04:01

      Рад услышать Диканя. Он не просто помогал команде, он частенько спасал Спартак.

      0
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      Рейтинг: +100738

      zigbert 8 сентября 2018, 18:12

      Конечно сколько людей ,столько и мнений.

      2
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      Рейтинг: +3754

      Yev 8 сентября 2018, 17:30

      Всегда уважал Андрея! И в этом случае соглашусь с ним: Терри - это прежде всего опыт.

      1
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      Рейтинг: +115

      яцык 8 сентября 2018, 16:06

      ни чё так

      0
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    • ...
      Рейтинг: +20833

      derrik2000 8 сентября 2018, 15:51

      Опыт Диканя - это очень хорошо было для Спартака.
      А опыт блистательного Джона Терри - это просто ВЕЛИКОЛЕПНО!

      3
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