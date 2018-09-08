Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Дикань: «Терри? Я играл за «Спартак» в 37 лет и, говорят, помогал клубу. Опыт – это всегда хорошо»

Дикань: «Терри? Я играл за «Спартак» в 37 лет и, говорят, помогал клубу. Опыт – это всегда хорошо»

8 сентября 2018, 15:38
5

Бывший голкипер «Спартака» Андрей Дикань высказал мнение относительно возможного перехода в московский клуб экс-защитника «Челси» Джона Терри.

Как сообщили СМИ, сегодня 37-летний футболист прошел медобследование для «Спартака» и подпишет контракт по схеме «1+1».

«Это усиление. Возраст? Я в 37 лет играл в «Спартаке» в основном составе и, как говорят, помогал команде. Опыт – это всегда хорошо. У Джона большой европейский, жизненный и футбольный опыт. К тому же, он выдающийся мастер. Это всe пойдeт только в плюс «Спартаку».

Что касается переезда в Россию, то не думаю, что у него возникнут проблемы с мотивацией. Для профессионального футболиста это выражение вообще неприемлемо. Если футболист не находит для себя мотивацию – он не профессионал. Мы все давно знаем Терри, и он никогда не давал усомниться в своей преданности делу, от него всегда летели искры.

«Спартак» и российский футбол приобрeл большого мастера в лице Джона. Я играл в составе «Спартака» против «Челси», но ничего, кроме счeта, не помню. Если обращать внимание на каждого футболиста, будь то Терри, Месси или Роналду, – будешь много отвлекаться. На поле нужно заниматься своим делом, а не высматривать, кто там против тебя играет», – сказал Дикань.

Джон Терри – в «Спартаке»! Это правда случилось

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Дикань Андрей Терри Джон
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
derrik2000
1536411110
Опыт Диканя - это очень хорошо было для Спартака. А опыт блистательного Джона Терри - это просто ВЕЛИКОЛЕПНО!
Ответить
яцык
1536412007
ни чё так
Ответить
Yev
1536417007
Всегда уважал Андрея! И в этом случае соглашусь с ним: Терри - это прежде всего опыт.
Ответить
zigbert
1536419557
Конечно сколько людей ,столько и мнений.
Ответить
serppion
1536454881
Рад услышать Диканя. Он не просто помогал команде, он частенько спасал Спартак.
Ответить
Главные новости
Гончаренко объясниил, почему ЦСКА уже 10 лет не может победить в РПЛ
08:30
Шалимов дал совет Батракову, перешедшему в «Галатасарай»
08:15
Батраков перешел в «Галатасарай», уход форварда «Краснодара», трансфер «Барселоны» и другие новости
02:00
В «Локомотиве» определились с заменой для Батракова
01:30
3
«Динамо» купит бразильского вингера за 7 миллионов
01:14
2
Реакция Мостового на переход Батракова в «Галатасарай»
00:51
1
Батраков выбрал игровой номер в «Галатасарае»
00:12
1
Батраков сделал заявление о переходе в «Галатасарай»
Вчера, 23:56
1
Ротенберг объяснил, почему не хотел отпускать Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 23:36
3
Только за одного российского футболиста платили больше, чем за Батракова
Вчера, 23:27
Все новости
Все новости
Первый тренер Батракова отреагировал на переход игрока в «Галатасарай»
01:40
2
Батраков выбрал игровой номер в «Галатасарае»
00:12
1
Ротенберг объяснил, почему не хотел отпускать Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 23:36
3
«Манчестер Сити» интересовался Дивеевым
Вчера, 23:18
2
Тактаров готов подраться с Дзюбой за 15 миллионов рублей: «Если догоню, у него не будет шансов»
Вчера, 22:44
1
«Галатасарай» раскрыл зарплату Батракова
Вчера, 22:39
3
⚡️ Батраков стал игроком «Галатасарая»
Вчера, 22:31
2
Галактионов обратился к Батракову перед его уходом в «Галатасарай»
Вчера, 22:20
«Локомотив» в пятницу объявит имя третьего летнего новичка
Вчера, 22:11
2
Стало известно, от какой суммы отказался Батраков ради перехода в «Галатасарай»
Вчера, 21:49
«Спартак» увеличил предложение по вратарю из Первой лиги
Вчера, 21:38
4
«Локомотив» и «Галатасарай» изменили условия сделки по Батракову
Вчера, 21:24
2
Жубал из «Краснодара» сделал заявление о топливном кризисе
Вчера, 21:14
ФотоТрансфер Батракова в «Галатасарай» зарегистрирован
Вчера, 21:01
1
«Фламенго» ответил на предложение «Краснодара» по Эвертону
Вчера, 20:46
1
ВидеоБатраков записал обращение для болельщиков «Локомотива»
Вчера, 20:37
1
«Родина» подписала российского форварда, игравшего в Европе
Вчера, 20:26
Гончаренко высказался о работе Игдисамова в ЦСКА
Вчера, 20:08
1
Дебют Батракова за «Галатасарай» откладывается
Вчера, 19:58
1
Назначены комментаторы на матч «Спартак» – «Зенит» и другие игры 5-го тура РПЛ
Вчера, 19:33
11
Оздоев: «Соболев не играл бы в моем «Зените»
Вчера, 19:18
2
Губернатор пообещал помочь Дзюбе с трудоустройством: «Он мой товарищ»
Вчера, 19:04
1
Карпукас выбрал игровой номер в «Зените»
Вчера, 18:57
3
У «Краснодара» перехватили бразильского вингера
Вчера, 18:45
Один шаг отделяет Батракова от статуса игрока «Галатасарая»
Вчера, 18:33
3
Назначены судьи на матч «Спартак» – «Зенит» и другие игры 5-го тура РПЛ
Вчера, 18:18
23
В «Рубине» прояснили ситуацию с трансфером Рожкова в ЦСКА
Вчера, 18:03
Стало известно, почему «Зенит» не отпустил Мостового в «Краснодар» и «Динамо»
Вчера, 17:40
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+