Дикань: «Терри? Я играл за «Спартак» в 37 лет и, говорят, помогал клубу. Опыт – это всегда хорошо»

Бывший голкипер «Спартака» Андрей Дикань высказал мнение относительно возможного перехода в московский клуб экс-защитника «Челси» Джона Терри.

Как сообщили СМИ, сегодня 37-летний футболист прошел медобследование для «Спартака» и подпишет контракт по схеме «1+1».

«Это усиление. Возраст? Я в 37 лет играл в «Спартаке» в основном составе и, как говорят, помогал команде. Опыт – это всегда хорошо. У Джона большой европейский, жизненный и футбольный опыт. К тому же, он выдающийся мастер. Это всe пойдeт только в плюс «Спартаку».

Что касается переезда в Россию, то не думаю, что у него возникнут проблемы с мотивацией. Для профессионального футболиста это выражение вообще неприемлемо. Если футболист не находит для себя мотивацию – он не профессионал. Мы все давно знаем Терри, и он никогда не давал усомниться в своей преданности делу, от него всегда летели искры.

«Спартак» и российский футбол приобрeл большого мастера в лице Джона. Я играл в составе «Спартака» против «Челси», но ничего, кроме счeта, не помню. Если обращать внимание на каждого футболиста, будь то Терри, Месси или Роналду, – будешь много отвлекаться. На поле нужно заниматься своим делом, а не высматривать, кто там против тебя играет», – сказал Дикань.

Джон Терри – в «Спартаке»! Это правда случилось