«Краснодар» устроил проводы Диканю

«Краснодар» провел чествование голкипера Андрея Диканя. Поединком 30-го тура РФПЛ против «Амкара» (1:0), состоявшимся на поле «горожан», 38-летний страж ворот завершил карьеру профессионального футболиста. Отметим, что в этой встрече вратарь «быков» на поле так и не появился.

В завершившемся сезоне голкипер принял участие в 14-ти играх, пропустив 15 мячей. Дикань защищает цвета «Краснодара» с июня 2014-го года. Предыдущими его клубами в России были «Спартак», «Терек» и «Кубань».