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    Дикань: «У «Краснодара» и «Спартака» схожий стиль игры»

    Вратарь «Краснодара» Андрей Дикань рассказал о приоритетных целях команды на этот сезон, а также порассуждал о сходствах между «горожанами» и «Спартаком», за который голкипер выступал с 2009-го по 2014-й годы.

    «Что касается приоритетов «Краснодара» в нынешнем году, я считаю, что для футболиста не должно быть разницы, в каком турнире он играет, будь это Кубок России, Лига Европы или чемпионат. Каждый хочет одерживать победы в каждом отдельно взятом матче. Но если отвечать на вопрос конкретно, наверное, назову чемпионат России.

    Если говорить о различиях и сходствах между «Спартаком» и «Краснодаром», прежде всего, это болельщики и история. «Спартак» – клуб старый, который имеет традиции и огромную армию фанатов, а «Краснодар» еще молодой клуб, у которого все впереди. Главное сходство, на мой взгляд, стиль игры, который был присущ «Спартаку» всегда. Сейчас «Краснодар» старается играть в комбинационный футбол, который нравится болельщикам. Я до сих пор общаюсь с болельщиками красно-белых, которые переживают за меня и говорят, что им бы хотелось, чтобы «Спартак» играл в такой же привлекательный футбол, в который играем мы», – сказал Дикань.

    Источник: ТАСС

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    24.01.2016 22:31
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