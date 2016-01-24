Дикань: «У «Краснодара» и «Спартака» схожий стиль игры»

Вратарь «Краснодара» Андрей Дикань рассказал о приоритетных целях команды на этот сезон, а также порассуждал о сходствах между «горожанами» и «Спартаком», за который голкипер выступал с 2009-го по 2014-й годы.

«Что касается приоритетов «Краснодара» в нынешнем году, я считаю, что для футболиста не должно быть разницы, в каком турнире он играет, будь это Кубок России, Лига Европы или чемпионат. Каждый хочет одерживать победы в каждом отдельно взятом матче. Но если отвечать на вопрос конкретно, наверное, назову чемпионат России.

Если говорить о различиях и сходствах между «Спартаком» и «Краснодаром», прежде всего, это болельщики и история. «Спартак» – клуб старый, который имеет традиции и огромную армию фанатов, а «Краснодар» еще молодой клуб, у которого все впереди. Главное сходство, на мой взгляд, стиль игры, который был присущ «Спартаку» всегда. Сейчас «Краснодар» старается играть в комбинационный футбол, который нравится болельщикам. Я до сих пор общаюсь с болельщиками красно-белых, которые переживают за меня и говорят, что им бы хотелось, чтобы «Спартак» играл в такой же привлекательный футбол, в который играем мы», – сказал Дикань.