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    Дикань: «Дисквалификация Кокорина – плюс для нас»

    Голкипер «Краснодара» Андрей Дикань поделился ожиданиями от предстоящего домашнего матча восьмого тура РФПЛ с «Динамо».

    «Динамо» всегда, в любом состоянии – команда высокого уровня и очень серьезный соперник. Да, возможно клуб сейчас переживает не самые простые времена, тем не менее, даже с существенно омолодившимися составом динамовцы достаточно высоко располагаются в таблице. Сбрасывать со счетов их ни в коем случае нельзя, и в матче с ними легко нам точно не будет.

    Конечно, дисквалификация Кокорина – несомненный плюс для нас. Александр – один из лучших нападающих российской лиги, что подтвердили его недавние матчи за сборную страны. Но в «Динамо» способен забить не только он один, так что расслабляться нам не стоит», – считает Дикань.

    Источник: ФК «Краснодар»

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    13.09.2015 10:28
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    Комментарии (2)
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    valeh172
    1442131378
    Будет играть Погребняк. И точно забьет гол
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    ologreds
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    numo442212
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