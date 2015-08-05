Дикань: «Подойдем к матчу со «Слованом» в хорошей форме»

Вратарь «Краснодара» Андрей Дикань поделился мнением по поводу ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы против «Слована».

«После первого матча мы имеем перевес в два мяча, а любой перевес – всегда плюс. Это важный момент, который позволяет выйти на ответную игру уверенными в своих силах. Наш медицинский штаб делает все возможное, чтобы команда восстановилась от матча с «Ростовом». Я не сомневаюсь, что мы подойдем к игре в Братиславе в хорошей форме», – приводит слова Диканя официальный сайт краснодарского клуба.



Напомним, что первая встречу между командами завершилась со счетом 2:1 в пользу «Краснодара».