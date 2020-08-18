Дикань: «Побаивались охраны Кадырова. На бильярде все доставали оружие и клали на стол»

Бывший вратарь «Спартака» Андрей Дикань рассказал о периоде выступлений за «Терек».

– Галицкий – полная противоположность Рамзану Кадырову?

– Нет. Почему? Рамзан тоже часто приходил на тренировки. Просто с охраной (улыбается). Тренировка могла остановиться в любой момент. Все это прекрасно знали. Понятно, что он другого склада человек.

– Побаивались его?

– Побаивались не его, а охраны. Там такие ребята. Если приходили играть на бильярде, то все доставали оружие и клали на стол.

– В Грозном не страшно было жить? Или футболистов не трогают?

– Так мы жили в Кисловодске. В Грозный выезжали только за два дня на игру. Сыграли и вернулись в Кисловодск. А расстояние-то приличное – 450 км. Иногда даже самолетом летали по маршруту Грозный – Минеральные Воды.