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    Дикань: «Побаивались охраны Кадырова. На бильярде все доставали оружие и клали на стол»

    Бывший вратарь «Спартака» Андрей Дикань рассказал о период выступлений за «Терек».

    – Галицкий – полная противоположность Рамзану Кадырову?

    – Нет. Почему? Рамзан тоже часто приходил на тренировки. Просто с охраной (улыбается). Тренировка могла остановиться в любой момент. Все это прекрасно знали. Понятно, что он другого склада человек.

    – Побаивались его?

    – Побаивались не его, а охраны. Там такие ребята. Если приходили играть на бильярде, то все доставали оружие и клали на стол.

    – В Грозном не страшно было жить? Или футболистов не трогают?

    – Так мы жили в Кисловодске. В Грозный выезжали только за два дня на игру. Сыграли и вернулись в Кисловодск. А расстояние-то приличное – 450 км. Иногда даже самолетом летали по маршруту Грозный – Минеральные Воды.

    • Дикань выступал за «Терек» с 2009 по 2010-й.

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    Источник: DynamoKiev.ua

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2003

      Гавроша 16 минут назад

      Вот такой у нас футбол!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6069

      Борат 56 минут назад

      дезеув боялся оружия эменики и прочих зулусов, ну а ананидзу и сам был не прочь напугать ! гыгыгыгы

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +50

      Ужас Бората 1 час назад

      Нагнал страху...

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