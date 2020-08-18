Дикань: «Как-то Черчесов сказал: «Андрюха, жалко, что ты не был в настоящем «Спартаке», когда чемпионства штамповали»

Экс-голкипер «Спартака» Андрей Дикань рассказал об отношении к московскому клубу.

– Четыре сезона в «Спартаке» и ни одного золота. Чего не хватало «красно-белым» для чемпионства?

– Тяжелый и болезненный вопрос. Сейчас ведь тоже чего-то не хватает команде... Последние два сезона «Спартак» завершал на пятом и седьмом местах. Неприемлемый результат для такого клуба, как «Спартак». Сколько тренеров ни меняли, какие бы футболисты и персонал ни приходили – результата нет. Болельщики страдают и все время спрашивают: «Ну когда «Спартак» заиграет»?

Хорошо хоть в 2017 году вырвали золото спустя 15 лет без чемпионств. Но стоило забрезжить надежде, а болельщикам немного вздохнуть, как «Спартак» вновь опустился на тот же уровень. Что происходит, честное слово, не знаю.

Как-то встретил возле своего подъезда Черчесова. Он сказал: «Андрюха, очень жалко, что ты не был в том настоящем «Спартаке», когда чемпионства штамповали и на равных играли с «Реалом» и «Интером» в Лиге чемпионов». Видно, что Черчесов очень переживает за судьбу «Спартака».

– Ваша цитата: «Я уже до конца жизни останусь «спартачом». Когда вы поняли, что пропитались «красно-белым» духом?

– Наверное, сразу. Право, не знаю, как можно не пропитаться «красно-белым» духом, когда ты окунаешься в эту атмосферу. Куда ни заходишь – база, стадион, болельщики – все красно-белое. Тебя это засасывает. Может, это мои личные ощущения. Но я и немало времени провел в «Спартаке», достаточно, чтобы полюбить эту команду на всю жизнь.