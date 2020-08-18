Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Дикань: «Как-то Черчесов сказал: «Андрюха, жалко, что ты не был в настоящем «Спартаке», когда чемпионства штамповали»

Дикань: «Как-то Черчесов сказал: «Андрюха, жалко, что ты не был в настоящем «Спартаке», когда чемпионства штамповали»

18 августа 2020, 09:30
3

Экс-голкипер «Спартака» Андрей Дикань рассказал об отношении к московскому клубу.

– Четыре сезона в «Спартаке» и ни одного золота. Чего не хватало «красно-белым» для чемпионства?

– Тяжелый и болезненный вопрос. Сейчас ведь тоже чего-то не хватает команде... Последние два сезона «Спартак» завершал на пятом и седьмом местах. Неприемлемый результат для такого клуба, как «Спартак». Сколько тренеров ни меняли, какие бы футболисты и персонал ни приходили – результата нет. Болельщики страдают и все время спрашивают: «Ну когда «Спартак» заиграет»?

Хорошо хоть в 2017 году вырвали золото спустя 15 лет без чемпионств. Но стоило забрезжить надежде, а болельщикам немного вздохнуть, как «Спартак» вновь опустился на тот же уровень. Что происходит, честное слово, не знаю.

Как-то встретил возле своего подъезда Черчесова. Он сказал: «Андрюха, очень жалко, что ты не был в том настоящем «Спартаке», когда чемпионства штамповали и на равных играли с «Реалом» и «Интером» в Лиге чемпионов». Видно, что Черчесов очень переживает за судьбу «Спартака».

– Ваша цитата: «Я уже до конца жизни останусь «спартачом». Когда вы поняли, что пропитались «красно-белым» духом?

– Наверное, сразу. Право, не знаю, как можно не пропитаться «красно-белым» духом, когда ты окунаешься в эту атмосферу. Куда ни заходишь – база, стадион, болельщики – все красно-белое. Тебя это засасывает. Может, это мои личные ощущения. Но я и немало времени провел в «Спартаке», достаточно, чтобы полюбить эту команду на всю жизнь.

  • Дикань выступал за «Спартак» с 2010 по 2014-й.

Источник: dynamo.kiev.ua
Россия. Премьер-лига Спартак Дикань Андрей Черчесов Станислав
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DOCTOR PENALTY
1597732610
А кто бы тогда был первым номером?... "Космос", ты явно погорячился.
Ответить
NewLife
1597735732
"Как-то встретил возле своего подъезда Черчесова. Он сказал: «Андрюха, очень жалко, что ты не".....зюба.
Ответить
vka1970
1597742730
Тот Спартак для нынешней тусовки был не досягаем.Это факт.
Ответить
Главные новости
Стала известна позиция «Балтики» по новой дисквалификации Талалаева
23:23
Китайская сталкерша довела Слуцкого до паранойи: «Она везде появлялась, реально страшно»
22:56
1
ВидеоРПЛ – Батракову: «Будет ли реванш с «Барселоной»?»
22:43
В Госдуме прокомментировали слова президента УЕФА о снятии бана с России
22:31
1
«Челси» согласовал трансфер нового вратаря
22:17
Слуцкий: «У меня были очень пьющие футболисты!»
21:35
1
Батраков двумя словами описал итоги жеребьевки Лиги чемпионов
21:03
2
Слуцкий ответил, какая максимальная сумма денег приходила ему на карту
20:36
2
Генич прокомментировал новую дисквалификацию Талалаева
20:31
6
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги чемпионов-2026/27
20:13
3
Все новости
Все новости
Аршавин собирался на концерт Канье Уэста на «Газпром Арене»
23:08
Булыкин оценил новую дисквалификацию Талалаева
22:25
1
Слуцкий: «У меня были очень пьющие футболисты!»
21:35
1
«Спартак» наказали за оскорбления «Зенита» и Соболева
21:27
5
Агент сказал, может ли Монтес остаться в «Локомотиве»
21:18
Колосков отреагировал на слова президента УЕФА о снятии бана с России
20:56
Слуцкий ответил, какая максимальная сумма денег приходила ему на карту
20:36
2
Генич прокомментировал новую дисквалификацию Талалаева
20:31
6
Экс-спартаковец Филипенко сравнил цены в Москве и Минске
19:59
1
Аршавин оценил слова Дивеева о «Спартаке»
19:38
3
Заявление «Краснодара» о сроках восстановления Кривцова
19:18
9
«Родина» усилилась 193-сантиметровым защитником из Франции
18:56
Реакция Губерниева на слова президента УЕФА о снятии бана с России
18:48
10
Динамовец Александров перешел в другой клуб РПЛ
18:40
Филипенко раскрыл, сколько ему платили в «Спартаке»
18:09
Глава КДК РФС объяснил наказание для Талалаева
17:58
1
«Краснодар» продлил контракт с «русским Холандом»
17:49
2
Аршавин заявил, что Мостовой перестал играть за «Зенит» по двум причинам
17:40
9
ВидеоТалалаева жестко наказали за оскорбительный жест во время матча с «Рубином»
17:17
33
«Динамо» объявило о переносе домашнего матча на «РЖД Арену»: подробности
16:55
5
«Факел» собирается арендовать игрока «Зенита»
16:36
2
Президент УЕФА объяснил, когда будет снят бан с российского футбола
16:20
7
ФотоВендел ответил на критику Орлова
16:04
11
«Краснодар» нашел замену для Диего Косты в Аргентине
15:38
ЦСКА продлил контракт с самым дорогим защитником команды
15:03
2
«Балтика» сделала предложение по игроку сборной Марокко
14:55
Орлов ответил, должен ли «Зенит» уволить Семака
14:35
16
Погребняк высказался о чемпионских перспективах «Зенита»
14:18
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+