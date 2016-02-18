Дикань: «В моем возрасте долгосрочных соглашений игроки уже не подписывают»

Голкипер "Краснодара" Андрей Дикань положительно отреагировал на приглашение в команду конкурента на свою позицию Станислава Крицюка, которому успели раздать массу авансов.

"Я понимаю, что мне 38 лет и долго на этом уровне играть не смогу. Да и конкуренция – всегда хорошо для клуба. Меня лично она всегда стимулировала быть более собранным, лучше готовиться к играм, хорошо тренироваться.

Срок моего контракта с "Краснодаром" истекает в июле. Предметных переговоров о его продлении пока не велось, но был разговор на сборе в Абу-Даби. Мне дали понять, что серьезный разговор состоится летом, а речь будет идти о контракте еще на сезон. В моем возрасте долгосрочных соглашений игроки уже не подписывают", - рассказал Дикань.

Напомним, что сегодня "Краснодар" дебютирует в весенней части сезона выездным матчем в 1/16 финала Лиги Европы со "Спартой". Игра начнется в 23:05 по московскому времени.