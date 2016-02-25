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Андрей Дикань
Статистика
Андрей Дикань - статистика
Завершил карьеру
16 июля 1977 (49), Харьков
#31 | Вратарь
192 см | 87 кг
Россия
Статистика
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Статистика по турнирам
Товарищеские матчи 2016
Лига Европы 2015/2016
Россия. Кубок 2015/2016
Лига Европы 2014/2015
Россия. Премьер-лига 2014/2015
Товарищеские матчи 2013
Турнир четырех 2013
Copa del Sol 2012
Лига чемпионов 2012/2013
Товарищеские матчи 2012
Copa del Sol 2011
Лига Европы 2011/2012
Россия. Кубок 2011/2012
Россия. Премьер-лига 2011/2012
Товарищеские матчи. Сборные 2011
Лига Европы 2010/2011
Лига Чемпионов 2010/2011
Россия. Кубок 2010/2011
Россия. Премьер-Лига 2010
Товарищеские матчи. Сборные 2010
Россия. Кубок 2009/2010
Чемпионат Украины 2008/2009
Россия. Премьер-лига 2007
Чемпионат Украины 2007/2008
Россия. Премьер-лига 2004
Команда
И
Г
П
Ж
К
Краснодар
11
-12
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 1/16 финала
Краснодар
0 : 3
25.02.2016
Спарта
1' - 90'
Лига Европы, 1/16 финала
Спарта
1 : 0
18.02.2016
Краснодар
1' - 90'
Лига Европы, 6 тур
Габала
0 : 3
10.12.2015
Краснодар
1' - 90'
Лига Европы, 5 тур
Краснодар
1 : 0
26.11.2015
Боруссия Д
1' - 90'
Лига Европы, 4 тур
Краснодар
2 : 1
05.11.2015
ПАОК
1' - 90'
Лига Европы, 3 тур
ПАОК
0 : 0
22.10.2015
Краснодар
1' - 90'
Лига Европы, 2 тур
Краснодар
2 : 1
01.10.2015
Габала
Был в запасе
Лига Европы, 1 тур
Боруссия Д
2 : 1
17.09.2015
Краснодар
1' - 90'
Лига Европы, 4 раунд
ХИК
0 : 0
27.08.2015
Краснодар
1' - 90'
Лига Европы, 4 раунд
Краснодар
5 : 1
20.08.2015
ХИК
1' - 90'
Лига Европы, 3 раунд
Слован
3 : 3
06.08.2015
Краснодар
1' - 90'
Лига Европы, 3 раунд
Краснодар
2 : 0
30.07.2015
Слован
1' - 120'
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