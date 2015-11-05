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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Краснодар - ПАОК
Краснодар - ПАОК: обзор матча 05 ноября 2015
Краснодар
05.11.2015, четверг, 21:00
Лига Европы, группа C, 4 тур
2 : 1
Завершен
ПАОК
33'
Ари
67'
Жоаозиньо (П)
90+1'
Р. Мак
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - ПАОК
90'
+1
ГОЛ! 2:1!
Р. Мак
Пас отдал
С. Атанасиадис
Желтая карточка
Ари
85'
Желтая карточка
С. Петров
83'
81'
Замена
С. Кициу
️️️️
Г. Цавеллас
Замена
Ю. Газинский
️️️️
О. Ахмедов
77'
Замена
П. Мамаев
️️️️
В. Калешин
69'
68'
Замена
С. Атанасиадис
️️️️
Э. Голаса
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Жоаозиньо
67'
Замена
Ф. Смолов
️️️️
Р. Лаборде
63'
Желтая карточка
Д. Торбинский
62'
58'
Замена
Д. Пелкас
️️️️
Э. Сабо
43'
Желтая карточка
Р. Кошта
ГОЛ! 1:0!
Ари
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
31
Андрей Дикань
ВР
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
77
Шарль Каборе
ОП
10
Одил Ахмедов
ЦП
21
Рикардо Лаборде
ПП
39
Ари
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
ПАОК
71
Панайотис Гликос
ВР
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
2
Яннис Скондрас
ЦЗ
13
Стилянос Малезас
ЦЗ
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
10
Гарри Родригеш
ЛВ
8
Харилаос Харисис
ЦП
52
Эрик Сабо
ЦП
23
Эйял Голаса
ЦП
6
Александрос Циолис
ЦП
Главный тренер
Игор Тудор
Краснодар
1
Антон Коченков
ВР
4
Стефан Страндберг
ЦЗ
10
Павел Мамаев
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
14
Вандерсон
ЦФ
90
Федор Смолов
ЦФ
ПАОК
1
Робин Ольсен
ВР
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
10
Димитриос Пелкас
ЦП
34
Николаос Коровесис
ЦП
88
Кирьякос Саввидис
ЦП
59
Гойко Цимирот
ЦП
33
Стефанос Атанасиадис
ЦФ
4-1-4-1
31
Дикань
17
Калешин
6
Сигурдссон
4
Гранквист
98
Петров
77
Каборе
6
Торбинский
22
Жоаозиньо
10
Ахмедов
21
Лаборде
39
Ари
4-4-2
71
Гликос
2
Скондрас
13
Малезас
20
Кошта
33
Цавеллас
52
Сабо
23
Голаса
6
Циолис
8
Харисис
21
Мак
10
Родригеш
17
Калешин
10
Мамаев
10
Мамаев
17
Калешин
10
Ахмедов
18
Газинский
18
Газинский
10
Ахмедов
21
Лаборде
90
Смолов
90
Смолов
21
Лаборде
33
Цавеллас
70
Кициу
70
Кициу
33
Цавеллас
52
Сабо
10
Пелкас
10
Пелкас
52
Сабо
23
Голаса
33
Атанасиадис
33
Атанасиадис
23
Голаса
Остались в запасе
Краснодар
ПАОК
1
Антон Коченков
ВР
4
Стефан Страндберг
ЦЗ
34
Владимир Быстров
ПП
14
Вандерсон
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
1
Робин Ольсен
ВР
34
Николаос Коровесис
ЦП
88
Кирьякос Саввидис
ЦП
59
Гойко Цимирот
ЦП
Главный тренер
Игор Тудор
Остались в запасе
1
Антон Коченков
ВР
4
Стефан Страндберг
ЦЗ
34
Владимир Быстров
ПП
14
Вандерсон
ЦФ
Остались в запасе
1
Робин Ольсен
ВР
34
Николаос Коровесис
ЦП
88
Кирьякос Саввидис
ЦП
59
Гойко Цимирот
ЦП
Главный тренер
Олег Кононов
Главный тренер
Игор Тудор
Статистика матча Краснодар - ПАОК
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
- : -
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАОК
1 : 3
12.10.2026
Каламата
Информация о матче
Главный судья:
Арнольд Хантер
(Фермана)
Стадион:
Кубань
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 3
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