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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Краснодар - Габала
Краснодар - Габала: обзор матча 01 октября 2015
Краснодар
01.10.2015, четверг, 22:00
Лига Европы, группа C, 2 тур
2 : 1
Завершен
Габала
8'
Вандерсон
84'
Ф. Смолов
51'
Додо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - Габала
90'
Замена
С. Заргаров
️️️️
Р. Садыгов
88'
Желтая карточка
Р. Садыгов
Желтая карточка
О. Ахмедов
87'
ГОЛ! 2:1!
Ф. Смолов
Пас отдал
О. Ахмедов
84'
Желтая карточка
А. Гранквист
82'
81'
Желтая карточка
Д. Безотосный
80'
Желтая карточка
В. Станкович
Замена
Жоаозиньо
️️️️
Ю. Газинский
76'
74'
Замена
Э. Зец
️️️️
А. Антонов
Желтая карточка
А. Енджейчик
72'
Замена
Р. Лаборде
️️️️
П. Мамаев
66'
Замена
Ф. Смолов
️️️️
Ари
60'
51'
ГОЛ! 1:1!
Додо
46'
Замена
Р. Садыгов
️️️️
Д. Меца
45'
Желтая карточка
Ф. Перейра
ГОЛ! 1:0!
Вандерсон
Пас отдал
П. Мамаев
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
4
Стефан Страндберг
ЦЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
77
Шарль Каборе
ОП
10
Павел Мамаев
ЦП
10
Одил Ахмедов
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
39
Ари
ЦФ
14
Вандерсон
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Габала
22
Дмитрий Безотосный
ВР
20
Рикардиньо
ЛЗ
3
Воислав Станкович
ЦЗ
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
88
Давид Меца
ОП
14
Факундо Перейра
ЦП
19
Алексей Гай
ЦП
21
Ариф Дашдемиров
ЦП
20
Сергей Зенев
ЦФ
10
Додо
ЦФ
69
Алексей Антонов
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Краснодар
31
Андрей Дикань
ВР
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
34
Владимир Быстров
ПП
21
Рикардо Лаборде
ПП
90
Федор Смолов
ЦФ
Габала
33
Давид Петжкевич
ВР
34
Урфан Аббасов
ЦЗ
9
Эрмин Зец
ОП
4
Эльвин Джамалов
ЦП
66
Самир Заргаров
ЦП
6
Рашад Садыгов
ЦП
7
Вагиф Джавадов
ЦФ
4-1-3-2
88
Синицын
55
Енджейчик
4
Страндберг
4
Гранквист
17
Калешин
77
Каборе
10
Мамаев
10
Ахмедов
18
Газинский
14
Вандерсон
39
Ари
3-1-3-3
22
Безотосный
3
Станкович
15
Вернидуб
20
Рикардиньо
88
Давид Меца
14
Перейра
19
Гай
21
Дашдемиров
69
Антонов
10
Додо
20
Зенев
18
Газинский
22
Жоаозиньо
22
Жоаозиньо
18
Газинский
10
Мамаев
21
Лаборде
21
Лаборде
10
Мамаев
39
Ари
90
Смолов
90
Смолов
39
Ари
69
Антонов
9
Зец
9
Зец
69
Антонов
Садыгов
66
Заргаров
66
Заргаров
Садыгов
88
Давид Меца
6
Садыгов
6
Садыгов
88
Давид Меца
Остались в запасе
Краснодар
Габала
31
Андрей Дикань
ВР
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
34
Владимир Быстров
ПП
Главный тренер
Олег Кононов
33
Давид Петжкевич
ВР
34
Урфан Аббасов
ЦЗ
4
Эльвин Джамалов
ЦП
7
Вагиф Джавадов
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Остались в запасе
31
Андрей Дикань
ВР
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
34
Владимир Быстров
ПП
Остались в запасе
33
Давид Петжкевич
ВР
34
Урфан Аббасов
ЦЗ
4
Эльвин Джамалов
ЦП
7
Вагиф Джавадов
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Главный тренер
Роман Григорчук
Статистика матча Краснодар - Габала
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Габала
Азербайджан. Премьер-лига, 12 тур
Шафа
- : -
21.11.2026
Габала
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Зиря
2 : 1
07.11.2026
Габала
Азербайджан. Премьер-лига, 10 тур
Габала
0 : 0
31.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 9 тур
Араз-Нахичевань
1 : 2
23.10.2026
Габала
Азербайджан. Премьер-лига, 8 тур
Габала
0 : 4
17.10.2026
Сабах
Азербайджан. Премьер-лига, 7 тур
Сумгаит
4 : 1
10.10.2026
Габала
Информация о матче
Главный судья:
Марцин Борски
(Варшава)
Стадион:
Кубань
Где смотреть матч:
НТВ, НТВ-Плюс Футбол
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