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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Краснодар - Слован
Краснодар - Слован: обзор матча 30 июля 2015
Краснодар
30.07.2015, четверг, 20:00
Лига Европы, 3 раунд
2 : 0
Ответный матч – 3 : 3
Завершен
Слован
45'
А. Гранквист
57'
П. Мамаев (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - Слован
Замена
С. Страндберг
️️️️
Ю. Газинский
81'
79'
Замена
С. Штефаник
️️️️
М. Гонсалес
71'
Замена
Ф. Кубик
️️️️
А. Зрелак
Замена
О. Ахмедов
️️️️
П. Мамаев
67'
Замена
Р. Лаборде
️️️️
Ф. Смолов
62'
59'
Замена
Ф. Орсула
️️️️
К. Месарош
ГОЛ с пенальти! 2:0!
П. Мамаев
57'
Желтая карточка
П. Мамаев
55'
ГОЛ! 1:0!
А. Гранквист
Пас отдал
М. Перейра
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
31
Андрей Дикань
ВР
17
Виталий Калешин
ЛЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
4
Андреас Гранквист
(К)
ЦЗ
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
10
Маурисио Перейра
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
10
Павел Мамаев
ЦП
14
Вандерсон
ЦФ
90
Федор Смолов
ЦФ
39
Ари
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Слован
82
Ян Муха
ВР
39
Якуб Поданы
ЛЗ
26
Давид Гудак
ЦЗ
19
Корнел Салата
ЦЗ
28
Юрай Котула
ПЗ
99
Адам Зрелак
ЛП
95
Марко Милинкович
(К)
ЛВ
8
Мауро Гонсалес
ОП
2
Борис Секулич
ОП
12
Карол Месарош
ПП
33
Роберт Виттек
ЦФ
Главный тренер
Душан Титтель
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
4
Стефан Страндберг
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
10
Одил Ахмедов
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
21
Рикардо Лаборде
ПП
Слован
30
Мартин Крнач
ВР
7
Франтишек Кубик
ЛЗ
14
Тимотей Захуменски
ЦЗ
11
Филип Орсула
ЦП
77
Лестер Пелтье
ПП
17
Самуэль Штефаник
ЦФ
30
Тамаш Пришкин
ЦФ
4-3-3
31
Дикань
17
Калешин
4
Гранквист
55
Енджейчик
6
Сигурдссон
10
Перейра
18
Газинский
10
Мамаев
39
Ари
90
Смолов
14
Вандерсон
4-2-2-1-1
82
Муха
28
Котула
26
Гудак
19
Салата
39
Поданы
8
Гонсалес
2
Секулич
12
Месарош
99
Зрелак
95
Милинкович
33
Виттек
18
Газинский
4
Страндберг
4
Страндберг
18
Газинский
10
Мамаев
10
Ахмедов
10
Ахмедов
10
Мамаев
90
Смолов
21
Лаборде
21
Лаборде
90
Смолов
99
Зрелак
7
Кубик
7
Кубик
99
Зрелак
12
Месарош
11
Орсула
11
Орсула
12
Месарош
8
Гонсалес
17
Штефаник
17
Штефаник
8
Гонсалес
Остались в запасе
Краснодар
Слован
88
Андрей Синицын
ВР
98
Сергей Петров
ПЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
34
Владимир Быстров
ПП
Главный тренер
Олег Кононов
30
Мартин Крнач
ВР
14
Тимотей Захуменски
ЦЗ
77
Лестер Пелтье
ПП
30
Тамаш Пришкин
ЦФ
Главный тренер
Душан Титтель
Остались в запасе
88
Андрей Синицын
ВР
98
Сергей Петров
ПЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
34
Владимир Быстров
ПП
Остались в запасе
30
Мартин Крнач
ВР
14
Тимотей Захуменски
ЦЗ
77
Лестер Пелтье
ПП
30
Тамаш Пришкин
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Главный тренер
Душан Титтель
Статистика матча Краснодар - Слован
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Слован
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Ружомберок
- : -
21.11.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Слован
2 : 2
07.11.2026
Тренчин
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Железьярне Подбрезова
1 : 2
31.10.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 3 тур
Тренчин
0 : 2
28.10.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Слован
2 : 2
24.10.2026
Дукла ББ
Информация о матче
Главный судья:
Халис Озкахья
(Ялова)
Стадион:
Кубань
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