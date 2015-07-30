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    Душан Титтель

    Тренер
    Имя Душан
    Фамилия Титтель
    Гражданство Словакия
    Дата рождения 27 декабря 1966
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Слован 2 0 1 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    30.07.2015 Краснодар 2 : 0 Слован
    06.08.2015 Слован 3 : 3 Краснодар
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