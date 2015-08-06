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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Слован - Краснодар
Слован - Краснодар: обзор матча 06 августа 2015
Слован
06.08.2015, четверг, 21:15
Лига Европы, 3 раунд
3 : 3
Первый матч – 0 : 2
Завершен
Краснодар
54'
Р. Виттек
60'
Р. Виттек
77'
Р. Виттек
8'
П. Мамаев (П)
11'
П. Мамаев
90+3'
Ф. Смолов (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Слован - Краснодар
90'
+3
ГОЛ с пенальти! 3:3!
Ф. Смолов
Замена
С. Штефаник
️️️️
М. Гонсалес
80'
78'
Замена
Вандерсон
️️️️
Р. Лаборде
ГОЛ! 3:2!
Р. Виттек
77'
72'
Желтая карточка
С. Страндберг
Замена
Ф. Орсула
️️️️
Ф. Кубик
72'
64'
Замена
С. Страндберг
️️️️
Ю. Газинский
62'
Травма
А. Гранквист
ГОЛ! 2:2!
Р. Виттек
Пас отдал
М. Гонсалес
60'
58'
Желтая карточка
Ю. Газинский
Желтая карточка
К. Месарош
55'
ГОЛ! 1:2!
Р. Виттек
54'
46'
Замена
Д. Торбинский
️️️️
П. Мамаев
Замена
К. Месарош
️️️️
Л. Пелтье
46'
Желтая карточка
Л. Пелтье
33'
11'
ГОЛ! 0:2!
П. Мамаев
8'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
П. Мамаев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Слован
82
Ян Муха
ВР
39
Якуб Поданы
ЛЗ
16
Николас Горосито
ЦЗ
19
Корнел Салата
ЦЗ
26
Давид Гудак
ЦЗ
7
Франтишек Кубик
ЛП
95
Марко Милинкович
ЛВ
2
Борис Секулич
ОП
8
Мауро Гонсалес
ОП
77
Лестер Пелтье
ПП
33
Роберт Виттек
ЦФ
Главный тренер
Душан Титтель
Краснодар
31
Андрей Дикань
ВР
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
18
Юрий Газинский
ЦП
10
Павел Мамаев
ЦП
10
Одил Ахмедов
ЦП
21
Рикардо Лаборде
ПП
39
Ари
ЦФ
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Слован
30
Мартин Крнач
ВР
14
Тимотей Захуменски
ЦЗ
28
Юрай Котула
ПЗ
11
Филип Орсула
ЦП
12
Карол Месарош
ЦП
17
Самуэль Штефаник
ЦФ
30
Тамаш Пришкин
ЦФ
Краснодар
4
Стефан Страндберг
ЦЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
72
Андрей Батютин
ЛВ
97
Алексей Шишкин
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
14
Вандерсон
ЦФ
4-2-2-1-1
82
Муха
39
Поданы
19
Салата
26
Гудак
16
Горосито
2
Секулич
8
Гонсалес
7
Кубик
77
Пелтье
95
Милинкович
33
Виттек
4-4-2
31
Дикань
98
Петров
55
Енджейчик
4
Гранквист
6
Сигурдссон
21
Лаборде
10
Мамаев
10
Ахмедов
18
Газинский
90
Смолов
39
Ари
7
Кубик
11
Орсула
11
Орсула
7
Кубик
77
Пелтье
12
Месарош
12
Месарош
77
Пелтье
8
Гонсалес
17
Штефаник
17
Штефаник
8
Гонсалес
18
Газинский
4
Страндберг
4
Страндберг
18
Газинский
10
Мамаев
6
Торбинский
6
Торбинский
10
Мамаев
21
Лаборде
14
Вандерсон
14
Вандерсон
21
Лаборде
Остались в запасе
Слован
Краснодар
30
Мартин Крнач
ВР
14
Тимотей Захуменски
ЦЗ
28
Юрай Котула
ПЗ
30
Тамаш Пришкин
ЦФ
Главный тренер
Душан Титтель
72
Андрей Батютин
ЛВ
97
Алексей Шишкин
ЦП
17
Виталий Калешин
ПЗ
34
Владимир Быстров
ПП
Главный тренер
Олег Кононов
Остались в запасе
30
Мартин Крнач
ВР
14
Тимотей Захуменски
ЦЗ
28
Юрай Котула
ПЗ
30
Тамаш Пришкин
ЦФ
Остались в запасе
72
Андрей Батютин
ЛВ
97
Алексей Шишкин
ЦП
17
Виталий Калешин
ПЗ
34
Владимир Быстров
ПП
Главный тренер
Душан Титтель
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Слован - Краснодар
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Слован
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Ружомберок
- : -
21.11.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Слован
2 : 2
07.11.2026
Тренчин
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Железьярне Подбрезова
1 : 2
31.10.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 3 тур
Тренчин
0 : 2
28.10.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Слован
2 : 2
24.10.2026
Дукла ББ
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Себастьен Дельферье
(Эно)
Стадион:
Пасьенки
Где смотреть матч:
Россия 2
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