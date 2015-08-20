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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Краснодар - ХИК
Краснодар - ХИК: обзор матча 20 августа 2015
Краснодар
20.08.2015, четверг, 20:00
Лига Европы, 4 раунд
5 : 1
Ответный матч – 0 : 0
Завершен
ХИК
8'
Ю. Ояла (АГ)
10'
П. Мамаев (П)
57'
Ф. Смолов (П)
61'
Вандерсон
64'
Ю. Газинский
18'
Г. Баах
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - ХИК
84'
Замена
О. Малоло
️️️️
Ф. Менди
Замена
Д. Торбинский
️️️️
Ф. Смолов
74'
ГОЛ! 5:1!
Ю. Газинский
64'
ГОЛ! 4:1!
Вандерсон
Пас отдал
П. Мамаев
61'
60'
Замена
Т. Хейккиля
️️️️
Г. Баах
Замена
Ари
️️️️
О. Ахмедов
58'
Замена
Вандерсон
️️️️
В. Быстров
58'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Ф. Смолов
57'
56'
Желтая карточка
Г. Мусси
56'
Желтая карточка
У. Яллоу
56'
Желтая карточка
Р. Пейпонен
Желтая карточка
В. Быстров
43'
22'
Замена
Т. Колехмайнен
️️️️
А. Танака
22'
Травма
А. Танака
18'
ГОЛ! 2:1!
Г. Баах
Пас отдал
Э. Зенели
16'
Пенальти не реализован!
Э. Зенели
ГОЛ с пенальти! 2:0!
П. Мамаев
10'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Ю. Ояла
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
31
Андрей Дикань
ВР
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
18
Юрий Газинский
ЦП
4
Стефан Страндберг
ЦП
10
Одил Ахмедов
ЦП
10
Павел Мамаев
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
ХИК
1
Даниэль Эрлунд
ВР
3
Гидеон Баах
ЦЗ
40
Юхани Ояла
ЦЗ
91
Гай Мусси
ЦП
37
Атому Танака
ЦП
80
Эрфан Зенели
ЦП
15
Рони Пейпонен
ЦП
6
Расмус Шуллер
ЦП
6
Маркус Хейккинен
ПП
18
Усман Яллоу
ЦФ
22
Формос Менди
ЦФ
Главный тренер
Мика Лехкосуо
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
14
Вандерсон
ЦФ
39
Ари
ЦФ
ХИК
33
Томас Дахне
ВР
3
Тапио Хейккиля
ЦЗ
2
Алекс Лехтинен
ЦЗ
26
Обед Малоло
ЦП
13
Тони Колехмайнен
ЦП
8
Матти Клинга
ЦП
10
Лукас Лингман
ЦП
4-5-1
31
Дикань
98
Петров
4
Гранквист
6
Сигурдссон
17
Калешин
18
Газинский
4
Страндберг
10
Ахмедов
10
Мамаев
34
Быстров
90
Смолов
2-5-1-2
1
Эрлунд
3
Баах
40
Ояла
6
Хейккинен
80
Зенели
15
Пейпонен
6
Шуллер
37
Танака
91
Мусси
22
Менди
18
Яллоу
90
Смолов
6
Торбинский
6
Торбинский
90
Смолов
34
Быстров
14
Вандерсон
14
Вандерсон
34
Быстров
10
Ахмедов
39
Ари
39
Ари
10
Ахмедов
3
Баах
3
Хейккиля
3
Хейккиля
3
Баах
22
Менди
26
Малоло
26
Малоло
22
Менди
37
Танака
13
Колехмайнен
13
Колехмайнен
37
Танака
Остались в запасе
Краснодар
ХИК
88
Андрей Синицын
ВР
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
Главный тренер
Олег Кононов
2
Алекс Лехтинен
ЦЗ
8
Матти Клинга
ЦП
10
Лукас Лингман
ЦП
33
Томас Дахне
ВР
Главный тренер
Мика Лехкосуо
Остались в запасе
88
Андрей Синицын
ВР
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
Остались в запасе
2
Алекс Лехтинен
ЦЗ
8
Матти Клинга
ЦП
10
Лукас Лингман
ЦП
33
Томас Дахне
ВР
Главный тренер
Олег Кононов
Главный тренер
Мика Лехкосуо
Статистика матча Краснодар - ХИК
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 32 тур
ХИК
3 : 3
08.11.2026
Оулу
Финляндия. Вейккауслига, 31 тур
ВПС
0 : 4
02.11.2026
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 30 тур
Интер
2 : 4
29.10.2026
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 29 тур
ХИК
2 : 2
25.10.2026
КуПС
Финляндия. Вейккауслига, 28 тур
ХИК
4 : 0
17.10.2026
Гнистан
Информация о матче
Главный судья:
Марио Страхоня
(Загреб)
Стадион:
Кубань
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол, Спорт Плюс
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