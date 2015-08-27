Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
ХИК - Краснодар
ХИК - Краснодар: обзор матча 27 августа 2015
ХИК
27.08.2015, четверг, 20:00
Лига Европы, 4 раунд
0 : 0
Первый матч – 1 : 5
Завершен
Краснодар
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ХИК - Краснодар
90'
+1
Желтая карточка
А. Енджейчик
Замена
Л. Лингман
️️️️
М. Клинга
76'
75'
Замена
Ф. Смолов
️️️️
Ари
69'
Замена
А. Енджейчик
️️️️
В. Калешин
68'
Желтая карточка
Д. Торбинский
Замена
А. Танака
️️️️
У. Яллоу
67'
66'
Замена
Р. Лаборде
️️️️
Вандерсон
Замена
М. Хейккинен
️️️️
Ю. Ояла
63'
Травма
Ю. Ояла
60'
Желтая карточка
Ф. Менди
44'
Желтая карточка
Р. Шуллер
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ХИК
33
Томас Дахне
ВР
3
Тапио Хейккиля
ЦЗ
2
Алекс Лехтинен
ЦЗ
40
Юхани Ояла
ЦЗ
80
Эрфан Зенели
ЦП
91
Гай Мусси
ЦП
8
Матти Клинга
ЦП
15
Рони Пейпонен
ЦП
6
Расмус Шуллер
ЦП
18
Усман Яллоу
ЦФ
22
Формос Менди
ЦФ
Главный тренер
Мика Лехкосуо
Краснодар
31
Андрей Дикань
ВР
6
Рагнар Сигурдссон
ЛЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
13
Николай Марков
ПЗ
6
Дмитрий Торбинский
ОП
10
Одил Ахмедов
ЦП
4
Стефан Страндберг
ЦП
14
Вандерсон
ЦФ
39
Ари
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
ХИК
1
Даниэль Эрлунд
ВР
10
Лукас Лингман
ЦП
26
Обед Малоло
ЦП
13
Тони Колехмайнен
ЦП
37
Атому Танака
ЦП
6
Маркус Хейккинен
ПП
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
10
Павел Мамаев
ЦП
21
Рикардо Лаборде
ПП
90
Федор Смолов
ЦФ
3-5-2
33
Дахне
3
Хейккиля
2
Лехтинен
40
Ояла
91
Мусси
8
Клинга
15
Пейпонен
6
Шуллер
80
Зенели
22
Менди
18
Яллоу
3-3-2-2
31
Дикань
17
Калешин
98
Петров
4
Гранквист
13
Марков
6
Торбинский
6
Сигурдссон
10
Ахмедов
4
Страндберг
39
Ари
14
Вандерсон
8
Клинга
10
Лингман
10
Лингман
8
Клинга
18
Яллоу
37
Танака
37
Танака
18
Яллоу
40
Ояла
6
Хейккинен
6
Хейккинен
40
Ояла
17
Калешин
55
Енджейчик
55
Енджейчик
17
Калешин
14
Вандерсон
21
Лаборде
21
Лаборде
14
Вандерсон
39
Ари
90
Смолов
90
Смолов
39
Ари
Остались в запасе
ХИК
Краснодар
26
Обед Малоло
ЦП
13
Тони Колехмайнен
ЦП
1
Даниэль Эрлунд
ВР
Главный тренер
Мика Лехкосуо
88
Андрей Синицын
ВР
10
Павел Мамаев
ЦП
Главный тренер
Олег Кононов
Остались в запасе
26
Обед Малоло
ЦП
13
Тони Колехмайнен
ЦП
1
Даниэль Эрлунд
ВР
Остались в запасе
88
Андрей Синицын
ВР
10
Павел Мамаев
ЦП
Главный тренер
Мика Лехкосуо
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча ХИК - Краснодар
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 32 тур
ХИК
3 : 3
08.11.2026
Оулу
Финляндия. Вейккауслига, 31 тур
ВПС
0 : 4
02.11.2026
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 30 тур
Интер
2 : 4
29.10.2026
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 29 тур
ХИК
2 : 2
25.10.2026
КуПС
Финляндия. Вейккауслига, 28 тур
ХИК
4 : 0
17.10.2026
Гнистан
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Феликс Цвайер
(Берлин)
Стадион:
Болт Арена
Где смотреть матч:
Россия 2
Новости команд
Все
ХИК
Краснодар
Мамаев выбрал худший матч в карьере
Вчера, 19:58
В топ-10 главных талантов России вошли 3 зенитовца и ни одного спартаковца
Вчера, 11:30
65
Агкацев рассказал о чате с Сафоновым и еще одним человеком
Вчера, 10:58
Реакция Агкацева на интерес «Ювентуса»
16 ноября
1
Кисляк определил лучшего форварда РПЛ: «Как в последние годы, так и сейчас»
16 ноября
5
«Мазервелл» – «ХИК»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
«ХИК» – «Мазеруэлл»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026
5 августа
Пукки расплакался по окончании последнего домашнего матча за Финляндию
2025.11.15 14:29
2
«ХИК» – «Арда»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.75
2025.07.30 09:32
В матче Лиги конференций одна из команд нанесла 60 ударов по воротам и подала 20 угловых
2025.07.17 22:59
1
Мамаев выбрал худший матч в карьере
Вчера, 19:58
В топ-10 главных талантов России вошли 3 зенитовца и ни одного спартаковца
Вчера, 11:30
65
Агкацев рассказал о чате с Сафоновым и еще одним человеком
Вчера, 10:58
Реакция Агкацева на интерес «Ювентуса»
16 ноября
1
Кисляк определил лучшего форварда РПЛ: «Как в последние годы, так и сейчас»
16 ноября
5
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+