31 июля на «Болт Арене» в Хельсинки состоится ответный матч второго квалификационного раунда Лиги Конференций между финским «ХИК» и болгарской «Ардой». Первый матч завершился безголевой ничьей, но по игре именно финский клуб выглядел убедительнее. Теперь у «ХИК» есть все шансы оформить выход в следующий раунд дома, при родной публике и в хорошей форме.
«ХИК»
Финский клуб находится на подъeме. За последние 5 матчей команда забила 12 голов (в среднем 2.40 за игру), выиграла три встречи и показала агрессивную игру в атаке. «ХИК» уверенно разобрался с «Оулу» (3:1) и «Гнистаном» (4:2) в чемпионате, а также разгромил «Рунавик» 5:0 в предыдущем раунде Лиги Конференций. При этом команда не безупречна в обороне – 7 пропущенных мячей за те же 5 встреч (1.40 в среднем), что говорит о склонности играть открыто. Ключевым фактором является стабильность нападения – финны забивают в каждом из последних матчей.
«Арда»
Болгарский коллектив пребывает в непростом периоде. За последние 5 игр команда забила всего 3 мяча (0.60 в среднем), а пропустила 6 (1.20 за игру). В чемпионате «Арда» сыграла вничью с «Локомотивом София» (1:1), до этого проиграла ЦСКА-1948 (0:1), а в контрольных матчах уступила «Бейтару» и «Септември». Без побед в 6 последних матчах, с проблемами в атаке и игрой без идеи – «Арда» рискует не справиться с темпом и напором соперника в гостевом матче. Особенно учитывая ограниченные ресурсы в созидании и отсутствие яркой индивидуальности в атаке.
Факты о командах
«ХИК»
- Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей
- Забивает в среднем 2.40 гола за игру
- Пропускает в среднем 1.40 гола
- Победа 4:2 над «Гнистаном» и 3:1 над «Оулу» в последних турах
«Арда»
- Без побед в 6 последних матчах
- В среднем 0.60 забитого и 1.20 пропущенного гола
- Пропускает в 5 из 7 последних игр
- Сложности в атаке и отсутствие результативности
Прогноз на матч
Судя по текущей форме, «ХИК» находится в гораздо более выгодной позиции. Команда действует уверенно в атаке, регулярно забивает и играет с позиции силы. «Арда» напротив – буксует в каждой линии, не показывает стабильности и страдает от нехватки голевых моментов. При домашней поддержке и с учeтом качества состава, финны обязаны решать задачу в основное время. При этом не исключeн и сухой исход, если «Арда» вновь не сможет настроиться на игру в нападении.
Рекомендованные ставки
- Победа «ХИКа» – коэффициент 1.75
- «ХИК» забьeт в обоих таймах – коэффициент 2.10