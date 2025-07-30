31 июля на «Болт Арене» в Хельсинки состоится ответный матч второго квалификационного раунда Лиги Конференций между финским «ХИК» и болгарской «Ардой». Первый матч завершился безголевой ничьей, но по игре именно финский клуб выглядел убедительнее. Теперь у «ХИК» есть все шансы оформить выход в следующий раунд дома, при родной публике и в хорошей форме.

«ХИК»

Финский клуб находится на подъeме. За последние 5 матчей команда забила 12 голов (в среднем 2.40 за игру), выиграла три встречи и показала агрессивную игру в атаке. «ХИК» уверенно разобрался с «Оулу» (3:1) и «Гнистаном» (4:2) в чемпионате, а также разгромил «Рунавик» 5:0 в предыдущем раунде Лиги Конференций. При этом команда не безупречна в обороне – 7 пропущенных мячей за те же 5 встреч (1.40 в среднем), что говорит о склонности играть открыто. Ключевым фактором является стабильность нападения – финны забивают в каждом из последних матчей.

«Арда»

Болгарский коллектив пребывает в непростом периоде. За последние 5 игр команда забила всего 3 мяча (0.60 в среднем), а пропустила 6 (1.20 за игру). В чемпионате «Арда» сыграла вничью с «Локомотивом София» (1:1), до этого проиграла ЦСКА-1948 (0:1), а в контрольных матчах уступила «Бейтару» и «Септември». Без побед в 6 последних матчах, с проблемами в атаке и игрой без идеи – «Арда» рискует не справиться с темпом и напором соперника в гостевом матче. Особенно учитывая ограниченные ресурсы в созидании и отсутствие яркой индивидуальности в атаке.

Факты о командах

«ХИК»

Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей

Забивает в среднем 2.40 гола за игру

Пропускает в среднем 1.40 гола

Победа 4:2 над «Гнистаном» и 3:1 над «Оулу» в последних турах

«Арда»

Без побед в 6 последних матчах

В среднем 0.60 забитого и 1.20 пропущенного гола

Пропускает в 5 из 7 последних игр

Сложности в атаке и отсутствие результативности

Личные встречи 0% (0) 100% (1) 0% (0) 0 Забитых мячей 0 0 В среднем за матч 0 Крупнейшая победа Лига конференций, 2 раунд Арда 0 : 0 ХИК

Прогноз на матч

Судя по текущей форме, «ХИК» находится в гораздо более выгодной позиции. Команда действует уверенно в атаке, регулярно забивает и играет с позиции силы. «Арда» напротив – буксует в каждой линии, не показывает стабильности и страдает от нехватки голевых моментов. При домашней поддержке и с учeтом качества состава, финны обязаны решать задачу в основное время. При этом не исключeн и сухой исход, если «Арда» вновь не сможет настроиться на игру в нападении.

Рекомендованные ставки