Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Мика Лехкосуо

    Тренер
    Имя Мика
    Фамилия Лехкосуо
    Гражданство Финляндия
    Дата рождения 8 января 1970
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    ХИК 4 1 2 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    03.08.2021 Нефтчи 2 : 2 ХИК
    12.08.2021 ХИК 3 : 0 Нефтчи
    19.08.2021 Фенербахче 1 : 0 ХИК
    26.08.2021 ХИК 2 : 5 Фенербахче
    • Читайте нас: 
    11