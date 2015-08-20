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Мика Лехкосуо
Мика Лехкосуо - материалы
Финляндия
8 января 1970 (55), Хельсинки
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«Работнички», ХИК: что нужно знать о соперниках «Рубина» и «Краснодара»
Сегодня состоятся первые матчи раунда плей-офф Лиги Европы. «Рубин» сыграет с македонскими «Работничками», а «Краснодар» померится силами с финским клубом ХИК. «Бомбардир» рассказывает о том, чего нашим командам опасаться в этих встречах.
20.08.2015 16:55
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Очередной гол Аршавина за «Спартак»
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