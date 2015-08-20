«Работнички», ХИК: что нужно знать о соперниках «Рубина» и «Краснодара»

<p><em>Сегодня состоятся первые матчи раунда плей-офф Лиги Европы. «Рубин» сыграет с македонскими «Работничками», а «Краснодар» померится силами с финским клубом ХИК. «Бомбардир» рассказывает о том, чего нашим командам опасаться в этих встречах. </em></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>«Работнички» (Македония)</strong></span></p> <p><strong>Год основания:</strong> 1937</p> <p><strong>Стадион:</strong> «Национальная арена Филипп II Македонский»</p> <p><strong>Последний трофей:</strong> Кубок Македонии 2014/15</p> <p><strong>Тренер:</strong> Игор Ангеловски</p> <p><strong>Звезда:</strong> Блаже Илийоски</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Текущая форма</strong></span></p> <p>Македонская команда ни разу не пробивалась в групповой этап Лиги Европы. Однако в нынешнем сезоне к этому близка. Десять лет назад «Работнички» и нынешний тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов уже пересекались. Специалист тогда тренировал дубль «Локомотива», а «железнодорожники» бились с македонской командой за попадание в Лигу чемпионов. «Локомотив» с этим соперником намучался серьезно. Интересно, что с того состава «Работничков» остался капитан Блаже Илийоски, который в предстоящем матче, правда, принять участие не сможет. </p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440078389_Работнички.jpg" style="height:405px; width:720px" /></p> <p>«Мы будем биться за честь страны», - настраивает всех на тяжелый матч тренер Игор Ангеловски. Клуб из Македонии стартовал в Лиге Европы еще с самого первого отборочного раунда. Но с первым серьезным соперником «Работнички» столкнулись лишь на предыдущей стадии. Турецкий «Трабзонспор» неожиданно оказался не у дел и вылетел из розыгрыша. «Рубину», даже в линии обороны делающему ставку на молодежь, необходимо опасаться линии атаки соперника. В 1/16 Кубка Македонии «Работнички» в ворота «Фортуны» одиннадцать безответных мячей! В чемпионате, где клуб стартовал с минимального поражения, коллектив тоже быстро исправился: со счетом 4:2 была обыграна команда «Горизонт».</p> <p>«Если «Рубин» будет играть так же плохо, как и в домашнем матче с «Ростовом», то «Работнички» забьют казанцам все шесть мячей. У македонского клуба очень серьезное нападение. Команда играет практически в три чистых нападающих, потом отходит назад и система игры меняется», - предостерегает «Рубин» бывший игрок сборной СССР Сергей Андреев. Коллективу Рината Билялетдинова и правда не стоит недооценивать предстоящего соперника. Иначе старт сезона может получиться неудачным и в Лиге Европы.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Предполагаемый состав</strong></span></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440078433_Рабы.jpg" style="height:445px; width:350px" /></p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///online/84550" target="_blank">Текстовый онлайн матча "Работнички" - "Рубин"</a></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>ХИК (Финляндия)</strong></span></p> <p><strong>Год основания:</strong> 1907</p> <p><strong>Стадион:</strong> «Сонера»</p> <p><strong>Последний трофей:</strong> Чемпион Финляндии 2014</p> <p><strong>Тренер:</strong> Мика Лехкосуо</p> <p><strong>Звезда:</strong> Усман Джалло</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Текущая форма</strong></span></p> <p>Финский ХИК чем-то похож на «Слован», с которым «Краснодар» встречался в предыдущем отборочном раунде Лиги Европы. В прошлом сезоне финны уже выходили в групповой этап Лиги Европы, а в этом даже принимали участие в отборочном раунде Лиги чемпионов. Там ХИК сыграл довольно весело, умудрившись в ответном матче 3-го раунда уступить «Астане» со счетом 3:4, хотя первая встреча завершилась нулевой ничьей. Столько пропущенных мячей является для финского клуба большой редкостью. Поэтому «Краснодару», нападение которого основано на игре мастеровитых бразильцев, все равно не стоит надеяться на множество голов.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440078642_ХИК.jpg" style="height:405px; width:720px" /></p> <p>Между собой ХИК и «Краснодар» никогда не играли. Явным фаворитом никого из соперников не назовешь. Финский чемпионат сейчас в самом разгаре, а ХИК занимает в турнирной таблице первую строчку. Однако в последних матчах форма подопечных Лехкосуо не сильно впечатляла. Например, команда «Лахти», занимающая в первенстве Финляндии лишь шестое место, была обыграна с минимальным счетом 1:0. При этом ХИК делит с клубом «Интер Турку» первое место в лиге по количеству забитых мячей (33).</p> <p>«Атакующий футбол «Краснодара» для нас совсем не важен. Мы рассчитываем на удобный для нас результат в первой встрече, чтобы во всеоружии подойти к домашнему матчу», - рассказывает полузащитник ХИКа Маркус Хейккинен. Из этого всего можно сделать вывод, что ХИК явно собирается играть от себя, не особенно обращая внимание на тактические ухищрения Олега Кононова. Но не стоит забывать, что лидеры команды – Морен и Хавенар – покинули финскую команду, а новых футболистов быстро вписать в игру будет не так и просто.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Предполагаемый состав</strong></span></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440078681_Сохраненное изображение 2015-8-20_16-41-54.2.jpg" style="height:469px; width:350px" /></p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///online/84577" target="_blank">Текстовый онлайн матча "Краснодар" - ХИК</a></p>