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    • Лехкосуо: «Вместо второго пенальти в наши ворота должна была быть карточка за симуляцию»

    Лехкосуо: «Вместо второго пенальти в наши ворота должна была быть карточка за симуляцию»

    Главный тренер ХИК Мика Лехкосуо побощался с журналистами после разгромного поражения от «Краснодара» (5:1) в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы. По мнению наставника решающим стал гол Федора Смолова с пенальти, который был назначен несправедливо.

    «Решения арбитра мне непонятны. Когда он назначил второй пенальти в наши ворота, там должна была быть жeлтая карточка за симуляцию. Атака «Краснодара» и так очень сильна и не нуждается в помощи судьи. Этот третий гол стал решающим. После него мы уже не могли играть так хорошо, как могли бы», – поведал Лехкосуо.

    Также тренер пожаловался на долю невезения.

    «В целом я не был удивлен атакующим стилем игры «Краснодара». Но мы тоже много атаковали, однако нам не везло. Мы один раз попали даже в штангу, мы так же много атаковали, как защищались».

    Источник: Чемпионат.ком

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    20.08.2015 22:48
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    Комментарии (3)
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    Neuturungal
    1440101508
    Быстров не симулировал, он как обычно упал, не справившись с собственной скоростью. Но и пенальти там не было, тут финн прав. Если бы не судья, игра закончилась бы 2:1, потому что играл Краснодар плоховато. И все сегодняшние восторги пользователей этого сайта мне просто смешны.
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    johnny983
    1440134684
    Да там и первый пеналь не стоило назначать.
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    ologreds
    1694997352
    numo439684
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