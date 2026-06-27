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Расписание матчей
Финляндия. Вейккауслига
ХИК - КуПС
ХИК - КуПС: обзор матча 27 июня 2026
ХИК
27.06.2026, суббота, 17:00
Финляндия. Вейккауслига, 13 тур
0 : 4
Завершен
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Статистика матча ХИК - КуПС
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Информация о матче
Стадион:
Болт Арена
Посещаемость:
6748
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«КуПС» – «Лех»: прогноз и ставки на матч 19 февраля 2026 с коэффициентом 2.60
18 февраля
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги конференций
16 января
Все участники плей-офф Лиги конференций и предварительная сетка игр на вылет
2025.12.19 10:46
«Кристал Пэлас» – «КуПС»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 декабря 2025
2025.12.18 21:50
«Кристал Пэлас» – «КуПС»: прогноз и ставки на матч 18 декабря 2025 с коэффициентом 1.55
2025.12.17 09:18
Пукки расплакался по окончании последнего домашнего матча за Финляндию
2025.11.15 14:29
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«ХИК» – «Арда»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.75
2025.07.30 09:32
В матче Лиги конференций одна из команд нанесла 60 ударов по воротам и подала 20 угловых
2025.07.17 22:59
1
ХИК прошел в следующий раунд Лиги конференций после 0:4 в 1-м матче
2025.07.17 22:44
1
Прогноз на точный счeт матча «ХИК» – «Рунавик»: Лига Конференций, 17 июля 2025 года
2025.07.16 09:21
«КуПС» – «Лех»: прогноз и ставки на матч 19 февраля 2026 с коэффициентом 2.60
18 февраля
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги конференций
16 января
Все участники плей-офф Лиги конференций и предварительная сетка игр на вылет
2025.12.19 10:46
«Кристал Пэлас» – «КуПС»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 декабря 2025
2025.12.18 21:50
«Кристал Пэлас» – «КуПС»: прогноз и ставки на матч 18 декабря 2025 с коэффициентом 1.55
2025.12.17 09:18
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Финляндия. Вейккауслига
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Финляндия. Вейккауслига, 15 тур
ВПС
- : -
10.07.2026
СИК
Финляндия. Вейккауслига, 15 тур
Лахти
- : -
11.07.2026
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 15 тур
ТПС
- : -
11.07.2026
Оулу
Финляндия. Вейккауслига, 15 тур
Гнистан
- : -
11.07.2026
Мариехамн
Финляндия. Вейккауслига, 16 тур
ХИК
- : -
18.07.2026
ВПС
Финляндия. Вейккауслига, 15 тур
ВПС
- : -
10.07.2026
СИК
Финляндия. Вейккауслига, 15 тур
Лахти
- : -
11.07.2026
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 15 тур
ТПС
- : -
11.07.2026
Оулу
Финляндия. Вейккауслига, 15 тур
Гнистан
- : -
11.07.2026
Мариехамн
Финляндия. Вейккауслига, 16 тур
ХИК
- : -
18.07.2026
ВПС
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КуПС
Лига чемпионов, 1 раунд
Вардар
0 : 2
07.07.2026
КуПС
Финляндия. Вейккауслига, 13 тур
ХИК
0 : 4
27.06.2026
КуПС
Финляндия. Вейккауслига, 12 тур
Мариехамн
0 : 4
23.06.2026
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 12 тур
КуПС
4 : 3
23.06.2026
Ильвес
Финляндия. Вейккауслига, 11 тур
ХИК
3 : 3
17.06.2026
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Финляндия. Вейккауслига, 13 тур
ХИК
0 : 4
27.06.2026
КуПС
Финляндия. Вейккауслига, 12 тур
Мариехамн
0 : 4
23.06.2026
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Интер
Финляндия. Вейккауслига, 10 тур
Яро
2 : 5
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1 : 0
30.05.2026
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Лига чемпионов, 1 раунд
Вардар
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07.07.2026
КуПС
Финляндия. Вейккауслига, 13 тур
ХИК
0 : 4
27.06.2026
КуПС
Финляндия. Вейккауслига, 12 тур
КуПС
4 : 3
23.06.2026
Ильвес
Финляндия. Вейккауслига, 11 тур
ТПС
1 : 2
17.06.2026
КуПС
Финляндия. Вейккауслига, 10 тур
ВПС
1 : 1
13.06.2026
КуПС
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