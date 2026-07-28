28.07.2026, вторник, 18:00
Лига чемпионов, 2 раунд
Лига чемпионов, 2 раунд
0 : 2
Завершен
Составы команд
КуПС
КуПС
4-3-3
1
Крайдль
25
Антви
4
Нуху
28
Магасса
29
Пуукко
10
Гаск
16
Йюрю
8
Пеннанен
24
Нии Арма
11
Морено
22
4-2-2-2
92
Покатилов
80
Зедадка
3
Сольве
5
Дашдамиров
27
Пухач
7
Рахмоналиев
10
Исаев
13
Лепиньица
21
Шимич
11
Паррис
20
Микелс
10
Гаск
20
Пажишек
20
Пажишек
10
Гаск
24
Нии Арма
21
Луйе-Лутумба
21
Луйе-Лутумба
24
Нии Арма
6
Саволайнен
6
Саволайнен
7
Рахмоналиев
6
Хайбулаев
6
Хайбулаев
7
Рахмоналиев
10
Исаев
88
88
10
Исаев
11
Паррис
34
Северина
34
Северина
11
Паррис
20
Микелс
99
99
20
Микелс
Остались в запасе
КуПС
Сабах
37
Kasperi Silen
ВР
30
Ricardo Araújo
ЦЗ
23
Arttu Lötjönen
ЦЗ
19
Calvin Kabuye
ЦП
13
Niilo Kujasalo
ЦП
3
Saku Heiskanen
ЦП
12
Hemmo Riihimäki
ЦФ
33
Taneli Hämäläinen
ЦФ
17
Arttu Heinonen
ЦФ
Главный тренер
Яни Хонкаваара
1
Амин Рамазанов
ВР
94
Ravan Mirzammadov
ВР
4
Aden McCarthy
ЦЗ
33
Erivaldo Almeida
ЦЗ
16
Rauf Rustamli
ЦП
17
Теллур Муталимов
ЦФ
23
Younes Lachaab
ЦФ
Главный тренер
Вальдас Дамбраускас
Остались в запасе
37
Kasperi Silen
ВР
30
Ricardo Araújo
ЦЗ
23
Arttu Lötjönen
ЦЗ
19
Calvin Kabuye
ЦП
13
Niilo Kujasalo
ЦП
3
Saku Heiskanen
ЦП
12
Hemmo Riihimäki
ЦФ
33
Taneli Hämäläinen
ЦФ
17
Arttu Heinonen
ЦФ
Остались в запасе
1
Амин Рамазанов
ВР
94
Ravan Mirzammadov
ВР
4
Aden McCarthy
ЦЗ
33
Erivaldo Almeida
ЦЗ
16
Rauf Rustamli
ЦП
17
Теллур Муталимов
ЦФ
23
Younes Lachaab
ЦФ
Главный тренер
Яни Хонкаваара
Главный тренер
Вальдас Дамбраускас
Статистика матча КуПС - Сабах
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Смотреть прямую трансляцию ответного матча «КуПС» против «Сабаха», 2 квалификационный раунд Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 июля в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «КуПС» – «Сабах»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»