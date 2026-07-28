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  • «КуПС» – «Сабах»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 июля 2026

«КуПС» – «Сабах»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 июля 2026

28 июля, 16:50
КуПС
28.07.2026, вторник, 18:00
Лига чемпионов, 2 раунд
0 : 2
Завершен
Сабах
52' В. Шимич 70' Д. Микелс
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
КуПС
1
Йоханнес Крайдль
ВР
25
Клинтон Антви
ЛЗ
4
Касим Нуху
ЦЗ
28
Брахима Магасса
ЦЗ
29
Аксели Пуукко
ПЗ
10
Валентин Гаск
ЦП
16
Томми Йюрю
ЦП
8
Петтери Пеннанен
ЦП
24
Боб Нии Арма
ЛФ
22
Saikou Touray
ЦФ
11
Хайме Морено
ЦФ
Главный тренер
Яни Хонкаваара
Сабах
92
Стас Покатилов
ВР
27
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
3
Стив Сольве
ЦЗ
5
Рахман Дашдамиров
ЦЗ
80
Аким Зедадка
ПЗ
20
Джой-Лэнс Микелс
ЛВ
7
Умарали Рахмоналиев
ОП
10
Алексей Исаев
ОП
13
Иван Лепиньица
ЦП
21
Велько Шимич
ЦП
11
Кахим Паррис
ПВ
Главный тренер
Вальдас Дамбраускас
КуПС
37
Kasperi Silen
ВР
30
Ricardo Araújo
ЦЗ
23
Arttu Lötjönen
ЦЗ
19
Calvin Kabuye
ЦП
13
Niilo Kujasalo
ЦП
3
Saku Heiskanen
ЦП
12
Hemmo Riihimäki
ЦФ
33
Taneli Hämäläinen
ЦФ
20
Петр Пажишек
ЦФ
17
Arttu Heinonen
ЦФ
21
Джослин Луйе-Лутумба
РФ
6
Саку Саволайнен
РФ
Сабах
1
Амин Рамазанов
ВР
94
Ravan Mirzammadov
ВР
4
Aden McCarthy
ЦЗ
33
Erivaldo Almeida
ЦЗ
6
Абдулах Хайбулаев
ЦП
88
R. Fernandes
ЦП
16
Rauf Rustamli
ЦП
34
Ксандер Северина
ПВ
17
Теллур Муталимов
ЦФ
99
Patrick Orphe M'Bina
ЦФ
23
Younes Lachaab
ЦФ
4-3-3
1
Крайдль
25
Антви
4
Нуху
28
Магасса
29
Пуукко
10
Гаск
16
Йюрю
8
Пеннанен
24
Нии Арма
11
Морено
22
4-2-2-2
92
Покатилов
80
Зедадка
3
Сольве
5
Дашдамиров
27
Пухач
7
Рахмоналиев
10
Исаев
13
Лепиньица
21
Шимич
11
Паррис
20
Микелс
10
Гаск
20
Пажишек
20
Пажишек
10
Гаск
24
Нии Арма
21
Луйе-Лутумба
21
Луйе-Лутумба
24
Нии Арма
6
Саволайнен
6
Саволайнен
7
Рахмоналиев
6
Хайбулаев
6
Хайбулаев
7
Рахмоналиев
10
Исаев
88
88
10
Исаев
11
Паррис
34
Северина
34
Северина
11
Паррис
20
Микелс
99
99
20
Микелс
Остались в запасе
КуПС
Сабах
37
Kasperi Silen
ВР
30
Ricardo Araújo
ЦЗ
23
Arttu Lötjönen
ЦЗ
19
Calvin Kabuye
ЦП
13
Niilo Kujasalo
ЦП
3
Saku Heiskanen
ЦП
12
Hemmo Riihimäki
ЦФ
33
Taneli Hämäläinen
ЦФ
17
Arttu Heinonen
ЦФ
Главный тренер
Яни Хонкаваара
1
Амин Рамазанов
ВР
94
Ravan Mirzammadov
ВР
4
Aden McCarthy
ЦЗ
33
Erivaldo Almeida
ЦЗ
16
Rauf Rustamli
ЦП
17
Теллур Муталимов
ЦФ
23
Younes Lachaab
ЦФ
Главный тренер
Вальдас Дамбраускас
Остались в запасе
37
Kasperi Silen
ВР
30
Ricardo Araújo
ЦЗ
23
Arttu Lötjönen
ЦЗ
19
Calvin Kabuye
ЦП
13
Niilo Kujasalo
ЦП
3
Saku Heiskanen
ЦП
12
Hemmo Riihimäki
ЦФ
33
Taneli Hämäläinen
ЦФ
17
Arttu Heinonen
ЦФ
Остались в запасе
1
Амин Рамазанов
ВР
94
Ravan Mirzammadov
ВР
4
Aden McCarthy
ЦЗ
33
Erivaldo Almeida
ЦЗ
16
Rauf Rustamli
ЦП
17
Теллур Муталимов
ЦФ
23
Younes Lachaab
ЦФ
Главный тренер
Яни Хонкаваара
Главный тренер
Вальдас Дамбраускас
Статистика матча КуПС - Сабах
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1

Смотреть прямую трансляцию ответного матча «КуПС» против «Сабаха», 2 квалификационный раунд Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 июля в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «КуПС» – «Сабах»

«КуПС» – «Сабах»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 июля 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Сабах КуПС
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