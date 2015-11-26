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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Краснодар - Боруссия Д
Краснодар - Боруссия Д: обзор матча 26 ноября 2015
Краснодар
26.11.2015, четверг, 19:00
Лига Европы, группа C, 5 тур
1 : 0
Завершен
Боруссия Д
3'
П. Мамаев (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - Боруссия Д
Желтая карточка
Ари
90'
+4
85'
Замена
М. Ляйтнер
️️️️
Ю. Вайгль
Замена
Д. Торбинский
️️️️
О. Ахмедов
84'
Замена
Р. Лаборде
️️️️
П. Мамаев
83'
78'
Замена
М. Гинтер
️️️️
Л. Пищек
Замена
Ю. Газинский
️️️️
М. Перейра
73'
67'
Замена
А. Янузай
️️️️
Й. Хофманн
Желтая карточка
А. Енджейчик
57'
Желтая карточка
Ш. Каборе
52'
Желтая карточка
М. Перейра
17'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
П. Мамаев
3'
2'
Желтая карточка
М. Хуммельс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
31
Андрей Дикань
ВР
17
Виталий Калешин
ЛЗ
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
10
Одил Ахмедов
ОП
77
Шарль Каборе
ОП
10
Маурисио Перейра
ЦП
10
Павел Мамаев
ЦП
90
Федор Смолов
ЦФ
39
Ари
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
8
Гонсало Кастро
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
7
Йонас Хофманн
ПВ
20
Адриан Рамос
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Краснодар
1
Антон Коченков
ВР
4
Стефан Страндберг
ЦЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
22
Жоаозиньо
ЛП
18
Юрий Газинский
ЦП
21
Рикардо Лаборде
ПП
14
Вандерсон
ЦФ
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
3
Невен Суботич
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
4-2-2-2
31
Дикань
17
Калешин
6
Сигурдссон
4
Гранквист
55
Енджейчик
10
Ахмедов
77
Каборе
10
Перейра
10
Мамаев
39
Ари
90
Смолов
4-1-3-1-1
1
Вайденфеллер
26
Пищек
5
Бендер
15
Хуммельс
29
Шмельцер
5
Вайгль
22
Мхитарян
8
Кастро
20
Гюндоган
7
Хофманн
20
Рамос
10
Ахмедов
6
Торбинский
6
Торбинский
10
Ахмедов
10
Перейра
18
Газинский
18
Газинский
10
Перейра
10
Мамаев
21
Лаборде
21
Лаборде
10
Мамаев
26
Пищек
28
Гинтер
28
Гинтер
26
Пищек
5
Вайгль
78
Ляйтнер
78
Ляйтнер
5
Вайгль
7
Хофманн
24
Янузай
24
Янузай
7
Хофманн
Остались в запасе
Краснодар
Боруссия Д
1
Антон Коченков
ВР
4
Стефан Страндберг
ЦЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
14
Вандерсон
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
1
Роман Бюрки
ВР
3
Невен Суботич
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
1
Антон Коченков
ВР
4
Стефан Страндберг
ЦЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
14
Вандерсон
ЦФ
Остались в запасе
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
1
Роман Бюрки
ВР
3
Невен Суботич
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
Главный тренер
Олег Кононов
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Краснодар - Боруссия Д
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Главный судья:
Сердар Гезюбююк
(Харлем)
Помощники судьи:
Бас ван Донген (Нидерланды)
Дэви Гооссенс (Нидерланды)
Дополнительные помощники:
Деннис Хиглер (Нидерланды) Джероэн Мансхот (Нидерланды)
Резервный судья:
Анджело Боонман (Нидерланды)
Стадион:
Кубань
Где смотреть матч:
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