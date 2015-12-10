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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Габала - Краснодар
Габала - Краснодар: обзор матча 10 декабря 2015
Габала
10.12.2015, четверг, 21:00
Лига Европы, группа C, 6 тур
0 : 3
Завершен
Краснодар
26'
Р. Сигурдссон
40'
М. Перейра
75'
Вандерсон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Габала - Краснодар
76'
Замена
Ф. Смолов
️️️️
Вандерсон
Замена
Р. Садыгов
️️️️
А. Гай
76'
75'
ГОЛ! 0:3!
Вандерсон
Пас отдал
Р. Лаборде
69'
Замена
Ю. Газинский
️️️️
М. Перейра
65'
Замена
Р. Лаборде
️️️️
В. Калешин
Замена
Э. Зец
️️️️
Ф. Перейра
61'
Замена
С. Заргаров
️️️️
С. Зенев
57'
40'
ГОЛ! 0:2!
М. Перейра
Пас отдал
Ш. Каборе
26'
ГОЛ! 0:1!
Р. Сигурдссон
Пас отдал
М. Перейра
Желтая карточка
Додо
24'
9'
Желтая карточка
Ш. Каборе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Габала
1
Андрей Попович
ВР
20
Рикардиньо
ЛЗ
44
Рафаэль Сантос
ЦЗ
3
Воислав Станкович
ЦЗ
88
Давид Меца
ОП
21
Ариф Дашдемиров
ЦП
19
Алексей Гай
ЦП
14
Факундо Перейра
ЦП
20
Сергей Зенев
ЦФ
10
Додо
(К)
ЦФ
69
Алексей Антонов
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Краснодар
31
Андрей Дикань
ВР
17
Виталий Калешин
ЛЗ
4
Андреас Гранквист
(К)
ЦЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
77
Шарль Каборе
ОП
10
Одил Ахмедов
ОП
10
Павел Мамаев
ЦП
22
Жоаозиньо
ЦП
10
Маурисио Перейра
ПП
14
Вандерсон
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Габала
33
Давид Петжкевич
ВР
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
34
Урфан Аббасов
ЦЗ
9
Эрмин Зец
ОП
4
Эльвин Джамалов
ЦП
6
Рашад Садыгов
ЦП
66
Самир Заргаров
ЦП
Краснодар
1
Антон Коченков
ВР
4
Стефан Страндберг
ЦЗ
72
Андрей Батютин
ЛВ
18
Юрий Газинский
ЦП
21
Рикардо Лаборде
ПП
90
Федор Смолов
ЦФ
27
Николай Комличенко
ЦФ
3-1-3-3
1
Попович
20
Рикардиньо
3
Станкович
44
Сантос
88
Давид Меца
21
Дашдемиров
19
Гай
14
Перейра
69
Антонов
10
Додо
20
Зенев
4-2-3-1
31
Дикань
98
Петров
4
Гранквист
6
Сигурдссон
17
Калешин
77
Каборе
10
Ахмедов
10
Перейра
22
Жоаозиньо
10
Мамаев
14
Вандерсон
14
Перейра
9
Зец
9
Зец
14
Перейра
19
Гай
6
Садыгов
6
Садыгов
19
Гай
20
Зенев
66
Заргаров
66
Заргаров
20
Зенев
10
Перейра
18
Газинский
18
Газинский
10
Перейра
17
Калешин
21
Лаборде
21
Лаборде
17
Калешин
14
Вандерсон
90
Смолов
90
Смолов
14
Вандерсон
Остались в запасе
Габала
Краснодар
33
Давид Петжкевич
ВР
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
34
Урфан Аббасов
ЦЗ
4
Эльвин Джамалов
ЦП
Главный тренер
Роман Григорчук
72
Андрей Батютин
ЛВ
1
Антон Коченков
ВР
4
Стефан Страндберг
ЦЗ
27
Николай Комличенко
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Остались в запасе
33
Давид Петжкевич
ВР
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
34
Урфан Аббасов
ЦЗ
4
Эльвин Джамалов
ЦП
Остались в запасе
72
Андрей Батютин
ЛВ
1
Антон Коченков
ВР
4
Стефан Страндберг
ЦЗ
27
Николай Комличенко
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Габала - Краснодар
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Габала
Азербайджан. Премьер-лига, 12 тур
Шафа
- : -
21.11.2026
Габала
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Зиря
2 : 1
07.11.2026
Габала
Азербайджан. Премьер-лига, 10 тур
Габала
0 : 0
31.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 9 тур
Араз-Нахичевань
1 : 2
23.10.2026
Габала
Азербайджан. Премьер-лига, 8 тур
Габала
0 : 4
17.10.2026
Сабах
Азербайджан. Премьер-лига, 7 тур
Сумгаит
4 : 1
10.10.2026
Габала
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Иштван Ковач
(Кареи)
Стадион:
Ozon Арена
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Спорт HD
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