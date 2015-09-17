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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Боруссия Д - Краснодар
Боруссия Д - Краснодар: обзор матча 17 сентября 2015
Боруссия Д
17.09.2015, четверг, 20:00
Лига Европы, группа C, 1 тур
2 : 1
Завершен
Краснодар
45'
М. Гинтер
90+1'
П. Чжу-Ху
11'
П. Мамаев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Краснодар
ГОЛ! 2:1!
П. Чжу-Ху
Пас отдал
М. Гинтер
90'
+1
Желтая карточка
И. Гюндоган
85'
80'
Замена
Ари
️️️️
П. Мамаев
Желтая карточка
С. Кагава
79'
72'
Желтая карточка
Р. Лаборде
Замена
А. Рамос
️️️️
П. Обамеянг
70'
69'
Замена
Ю. Газинский
️️️️
Ш. Каборе
Замена
Ю. Вайгль
️️️️
Г. Кастро
60'
59'
Замена
Р. Лаборде
️️️️
М. Перейра
Замена
С. Кагава
️️️️
М. Шмельцер
46'
ГОЛ! 1:1!
М. Гинтер
Пас отдал
П. Чжу-Ху
45'
18'
Желтая карточка
А. Енджейчик
11'
ГОЛ! 0:1!
П. Мамаев
Пас отдал
Ф. Смолов
8'
Желтая карточка
Ш. Каборе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ПЗ
33
Пак Чжу-Ху
ЛВ
8
Гонсало Кастро
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Краснодар
31
Андрей Дикань
ВР
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
77
Шарль Каборе
ОП
4
Стефан Страндберг
ЦП
10
Одил Ахмедов
ЦП
10
Павел Мамаев
ЦП
10
Маурисио Перейра
ПП
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
10
Синдзи Кагава
АП
7
Йонас Хофманн
ПВ
20
Адриан Рамос
ЦФ
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
17
Виталий Калешин
ПЗ
18
Юрий Газинский
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
21
Рикардо Лаборде
ПП
14
Вандерсон
ЦФ
39
Ари
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Вайденфеллер
29
Шмельцер
19
Папастатопулос
15
Хуммельс
28
Гинтер
8
Кастро
22
Мхитарян
20
Гюндоган
33
Пак Чжу-Ху
24
Янузай
7
Обамеянг
4-1-4-1
31
Дикань
98
Петров
6
Сигурдссон
4
Гранквист
55
Енджейчик
77
Каборе
10
Перейра
10
Ахмедов
10
Мамаев
4
Страндберг
90
Смолов
8
Кастро
5
Вайгль
5
Вайгль
8
Кастро
29
Шмельцер
10
Кагава
10
Кагава
29
Шмельцер
7
Обамеянг
20
Рамос
20
Рамос
7
Обамеянг
77
Каборе
18
Газинский
18
Газинский
77
Каборе
10
Перейра
21
Лаборде
21
Лаборде
10
Перейра
10
Мамаев
39
Ари
39
Ари
10
Мамаев
Остались в запасе
Боруссия Д
Краснодар
7
Йонас Хофманн
ПВ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
1
Роман Бюрки
ВР
26
Лукаш Пищек
ПЗ
Главный тренер
Томас Тухель
88
Андрей Синицын
ВР
17
Виталий Калешин
ПЗ
34
Владимир Быстров
ПП
14
Вандерсон
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Остались в запасе
7
Йонас Хофманн
ПВ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
1
Роман Бюрки
ВР
26
Лукаш Пищек
ПЗ
Остались в запасе
88
Андрей Синицын
ВР
17
Виталий Калешин
ПЗ
34
Владимир Быстров
ПП
14
Вандерсон
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Боруссия Д - Краснодар
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Лиран Лиани
(Петах-Тиква)
Помощники судьи:
Данни Красиков (Израиль) Амихай Иешуа Мозес (Израиль)
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Спорт HD
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