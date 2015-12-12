Беленов и Ткачев покинут «Кубань»

В зимнее трансферное окно «Кубань» может расстаться с рядом ведущих исполнителей. Футболисты не получают зарплату уже пять месяцев, за исключением нападающих Романа Павлюченко и Андрея Аршавина, которым не платят три месяца.

В январе краснодарцев покинут 29-летний вратарь Александр Беленов и 26-летний полузащитник Сергей Ткачев. Оба обратились в Спортивный арбитражный суд с просьбой расторгнуть их контракты с клубом в одностороннем порядке. Наиболее вероятный вариант продолжения карьеры для этих футболистов — это «Краснодар». Беленов может сменить в воротах «быков» Андрея Диканя, отметившего в этом году 38-летие. А Ткачев добавит «горожанам» вариативности в полузащите, особенно с учетом того, что команда Олега Кононова весной продолжит выступление в трех турнирах: РФПЛ, Кубке России и Лиге Европы.

Напомним, ранее генеральный директор "Кубани» Валерий Стаценко сообщил, что до Нового года долги по зарплате будут погашены.