Ловчев: «Краснодар» может стать хорошим вариантом для Габулова»

Футбольный эксперт Евгений Ловчев дал свой комментарий по поводу появившейся информации, что «Краснодар» рассматривает возможность приглашения вратаря «Динамо» Владимира Габулова, контракт которого с бело-голубыми заканчивается летом 2016-го года. Напомним, голкипер пока не спешит подписывать новое соглашение с динамовцами.

«Краснодару» нужен вратарь, Дикань не молод. У команды довольно сложная весна, с учетом матчей Лиги Европы и сообщения о том, что клуб интересуется тем или иным вратарем, появляются раз за разом. Этот клуб хорош для футболистов, там умеют создать микроклимат, игроки положительно отзываются, так что, если у Габулова действительно есть оттуда предложение, это может стать хорошим вариантом для игрока, потому что «Динамо» предстоит выходить из финансового кризиса еще не один год. А «Краснодар», очень может быть, уже в следующем сезоне сыграет в Лиге чемпионов. Другое дело, что клуб, похоже, интересуется и Беленовым из «Кубани», и этот вратарь видится мне посильнее.

А для «Динамо» Габулов может быть потерей. Конечно, есть Антон Шунин, но, если не ошибаюсь, в этом чемпионате он не играл и непонятно, в какой форме», – сказал Ловчев.