Сафонов: «Юрченко своей игрой заслужил пойти на повышение»

Известный футбольный агент Алексей Сафонов считает, что вратарь «Уфы» Давид Юрченко своей игрой заслужил карьерное повышение.

«Уфа» – борец за место в Премьер-лиге, а Юрченко 29 лет, для вратаря это не критичный возраст, ведь игроки этой позиции могут выступать и до 40 лет. Думаю, он заслужил своей игрой пойти на повышение, но все будет зависеть от Давида и его агента. Сложно рассуждать именно о «Спартаке» в вопросе Юрченко, но, уверен, предложения по этому вратарю есть.

Тому же «Краснодару» Давид мог бы пригодиться, ведь Диканю летом исполнится 39 лет, а сейчас нужен голкипер не на перспективу, а который сможет сразу встать надежно в ворота», – отметил Сафонов.