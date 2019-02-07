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    Дикань — об исключении Ракицкого из сборной Украины: «Он знал, на что шел»

    Экс-вратарь «Спартака» Андрей Дикань поделился мнением о том, что фамилия новичка «Зенита» Ярослава Ракицкого после перехода из «Шахтера» была удалена с сайта украинской федерации футбола.

    «Я рад за Ярика Ракицкого. Мне понравилось его решение перебраться в «Зенит». Что касается его отзаявки из сборной Украины, Ракицкий – взрослый футболист, который сам принимает решения. Когда Ярослав уходил в «Зенит», он знал, на что шeл», — сказал Дикань.

    • Ракицкий выступал за донецкий клуб 13 лет.
    • Выиграл 19 трофеев, включая 7 титулов чемпиона Украины.
    • О трансфере стало известно 28 января.
    • «Зенит» — лидер турнирной таблицы РПЛ.
    • Чемпионат возобновится в марте.

    Источник: «Чемпионат»

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    07.02.2019 08:07
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 7 февраля 2019, 15:35

      Конечно знал и никаких секретов тут нет.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 7 февраля 2019, 13:44

      Да тут всё просто. Хохлы только на словах разбрасываются, что ненавидят Россию, а когда им банкнотами немаленькими помашут, так они сразу побегут, в том числе и в Россию.

      0
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      ...
      Рейтинг: +3960

      Kollljan > ухоженный крокодил 7 февраля 2019, 15:19

      Лешко петух.

      0
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 7 февраля 2019, 11:17

      эх, хохлы, вас опять нае...али (К. Кинчев)

      1
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      Рейтинг: -314

      SuperPAV9 > piligrim1986 7 февраля 2019, 16:34

      Нашол авторитета алкоголика идиота

      -2
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      Рейтинг: +7153

      владимир миронов 7 февраля 2019, 10:21

      Умнейшие слова Диканя: "Ракицкий- взрослый футболист и сам принимает решения". Вот чего не хватает высшим чинам. Все решения принимаются с оглядкой на верх: что там скажут?

      4
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 7 февраля 2019, 10:08

      Пол Украины работают в России,,,,,ну давайте примените ко всем санкции и лишите гражданства,

      4
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      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon 7 февраля 2019, 09:35

      Ракицкий - понятно, перешел в российский клуб. Теперь на него всех собак вешают.
      Но по той же логике нужно исключить из УПЛ Шахтер, т.к. клуб продал Ракицкого и деньги за него получил. А мог и не продавать.
      Двойные стандарты.

      7
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      Рейтинг: +24996

      bset > WhiteEgon 7 февраля 2019, 09:58

      Ну если маразм дойдет до уровня "Либо не продавайте, либо пусть бесплатно уходит", то это уже вообще будет край. Так что не надо им накидывать варианты. Вдруг сюда зайдут, прочтут и решат, что идея стоящая.

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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > WhiteEgon 7 февраля 2019, 12:23

      Порошенка сам имел прибыль из России. И ничего, никто не возражает.)))

      0
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      Рейтинг: +905

      VVadic > sssrspartak 7 февраля 2019, 14:00

      Ну зомбированных на украине хватает. Радует, что живут они не очень хорошо.

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      Рейтинг: +5691

      Eddyson > VVadic 7 февраля 2019, 17:31

      Если Украину в вашем предложении заменить на Россию, сдаётся, смысл останется тот же.

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