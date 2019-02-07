Дикань — об исключении Ракицкого из сборной Украины: «Он знал, на что шел»

Экс-вратарь «Спартака» Андрей Дикань поделился мнением о том, что фамилия новичка «Зенита» Ярослава Ракицкого после перехода из «Шахтера» была удалена с сайта украинской федерации футбола.

«Я рад за Ярика Ракицкого. Мне понравилось его решение перебраться в «Зенит». Что касается его отзаявки из сборной Украины, Ракицкий – взрослый футболист, который сам принимает решения. Когда Ярослав уходил в «Зенит», он знал, на что шeл», — сказал Дикань.