Дикань — об исключении Ракицкого из сборной Украины: «Он знал, на что шел»

Конечно знал и никаких секретов тут нет.
Экс-вратарь «Спартака» Андрей Дикань поделился мнением о том, что фамилия новичка «Зенита» Ярослава Ракицкого после перехода из «Шахтера» была удалена с сайта украинской федерации футбола.
«Я рад за Ярика Ракицкого. Мне понравилось его решение перебраться в «Зенит». Что касается его отзаявки из сборной Украины, Ракицкий – взрослый футболист, который сам принимает решения. Когда Ярослав уходил в «Зенит», он знал, на что шeл», — сказал Дикань.
- Ракицкий выступал за донецкий клуб 13 лет.
- Выиграл 19 трофеев, включая 7 титулов чемпиона Украины.
- О трансфере стало известно 28 января.
- «Зенит» — лидер турнирной таблицы РПЛ.
- Чемпионат возобновится в марте.