Дикань: «Не страшно, что в сборной карьера не удалась»

Украинский голкипер "Краснодара" Андрей Дикань не расстраивается из-за неудавшейся карьеры в составе национальной команды.

"Нет ничего страшного, что карьера в сборной для меня сложилась не так удачно, как клубная. В сборной я познакомился с хорошими ребятами, которых не знал раньше, и до сих пор поддерживаю с ними связь. Что касается матча 1999 года, когда Андрей Шевченко забил курьезный гол в ворота Филимонова, могу сказать, что я сразу поставил себя на место Александра.

Я прекрасно понимаю, какие чувства и эмоции он испытывал на тот момент, и по-человечески жалею его. Всегда неприятно пропускать такие голы, а особенно в играх за сборную", - сказал Дикань.