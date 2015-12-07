Мамаев стал лучшим игроком «Краснодара» в ноябре

Завершилось голосование болельщиков «Краснодара» на официальном сайте клуба. По итогам голосования был выбран лучший игрок команды в ноябре. Им стал полузащитник Павел Мамаев. В ноябре он забил четыре мяча и сделал одну результативную передачу. За него проголосовало 22%.

На второе место попал вратарь Андрей Дикань. За него проголосовало 19,8 % болельщиков. Третье место досталось форварду Федору Смолову, который записал на свой счет три гола и одну голевую передачу. Болельщики отдали за него 14,5 % голосов.

Стоит отметить, что Мамаев стал лучшим игроком месяца второй раз подряд.