Дикань вошел в символическую сборную тура Лиги Европы

В символическую сборную пятого тура группового турнира Лиги Европы вошел голкипер «Краснодара« Андрей Дикань. Напомним, что по итогам четвертого тура Лиги Европы в символическую сборную был включен другой голкипер российского клуба – Сергей Рыжиков из «Рубина».

Символическая сборная пятого тура группового турнира Лиги Европы:

Дикань («Краснодар», Россия) – Брабец («Спарта», Чехия), Кирикеш («Наполи», Италия), Мбоджи («Андерлехт», Бельгия) – Мартинш («Спортинг», Португалия), Сане («Шальке», Германия), Кандрева («Лацио», Италия), Бернардески («Фиорентина», Италия) – Монтеро («Спортинг», Португалия), Адурис («Атлетик», Испания), Тосун («Бешикташ», Турция).