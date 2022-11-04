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    В «Херенвене» заявили, что ЦСКА должен за Эджуке еще 3,1 миллиона

    Генеральный менеджер «Херенвена» Сис Руземонд, что ЦСКА еще не рассчитался с клубом за трансфер полузащитника Чидеры Эджуке.

    Российский клуб должен заплатить за футболиста еще 3,1 миллиона евро.

    «Это довольно большая сумма для бюджета. ЦСКА заявляет, что платежи не могут быть произведены из-за отключения платежной системы Swift», – заявил Руземонд.

    • ЦСКА купил Эджуке в 2020 году за 11,5 миллиона евро.
    • В прошлом сезоне Эджуке забил 5 голов и сделал 5 ассистов в 32 матчах.
    • Он приостановил контракт с клубом до лета 2023 года.
    • Нигериец перешел в «Герту».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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