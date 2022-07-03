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Эджуке и Сигурдссон приостановили контракты с ЦСКА

3 июля 2022, 19:03
10

Два футболиста ЦСКА приостановили контракты с клубом. Это полузащитник Арнор Сигурдссон и форвард Чидера Эджуке.

Они воспользовались поправкой ФИФА, позволяющей приостановить контракт с российским клубом на один сезон в одностороннем порядке.

«ЦСКА сожалеет о решении игроков, которое было принято вопреки усилиям клуба и контрактным обязательствам. Как мы уже сообщали ранее, ЦСКА планирует обращение в судебные инстанции для защиты своих интересов в связи с решением ФИФА, которое считаем дискриминационным и противоречащим уставу этой организации», – говорится в заявлении ЦСКА.

  • ЦСКА купил Эджуке летом 2020-го за 11,5 миллиона евро. В прошлом сезоне он забил 5 голов и сделал 5 ассистов в 32 матчах.
  • Сигурдссон перешел в ЦСКА в 2018-м. Прошлый сезон он провел на правах аренды в «Венеции».

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Источник: сайт ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Сигурдссон Арнор Эджуке Чидера
Комментарии (10)
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Solist345345
1656864374
Какой налаженный бизнес. Как только загрезил вариант с европейским чемпионатом, сразу приостанавливают контракт. А если не получиться, вернётся. Прям беспроигрышный вариант.
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BarStep
1656865180
Оно подумали что они футболисты.. Пусть валят.. Где-нибудь за миску похлёбки попылят ещё..
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Бывалый1488
1656868898
Разрывать контракт в таком случае, и через суд с игрока неустойку ещё выбить...интерес у них пропал... Будто польза от них в Европе была, когда играли .. Эджуке бегает как спринтер, а толку мало, по воротам вообще мало бьёт...
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vladimir-7
1656870369
Все эти легионеры, использующие поправку ФИФА, такие же проститутки как и сама эта ФИФА.
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ZAITZEFF2011
1656878059
Давно пора надеяться на свой потенциал, который наши клубы перестали использовать последнее время. Имеется ввиду собственные школы и хорошая селекция на внутреннем рынке. Нашу федерацию имеют во всех местах и это тоже нужно учитывать, формируя состав на следующий календарный год. И это касается всех клубов, не важно какое место в таблице они занимают.
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Dominator777
1656881223
Сигурдссон в основу армейцев не проходил, так что не велика потеря. А с обезьяны какой спрос? Обезьяна она и в Африке, и в России и в Европе - обезьяна!!!
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ySS
1656889157
Шакалы, короче, и стая их немаленькая была в России. ЦСКА, думаю, не будет посыпать голову пеплом в отличие Казани
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FС Spаrtак
1656903192
давно пора ставку делать на своих Русских игроков.все эти легионеры едут сюда чисто за бабками давай те уже объективно смотреть и вся их любовь к клубу когда они показывают чисто показуха.еще.я думаю еще не один легионер убежит
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zigbert
1656917850
Потеря Эджуке для ЦСКА будет невосполнимой.
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