Эджуке и Сигурдссон приостановили контракты с ЦСКА

Два футболиста ЦСКА приостановили контракты с клубом. Это полузащитник Арнор Сигурдссон и форвард Чидера Эджуке.
Они воспользовались поправкой ФИФА, позволяющей приостановить контракт с российским клубом на один сезон в одностороннем порядке.
«ЦСКА сожалеет о решении игроков, которое было принято вопреки усилиям клуба и контрактным обязательствам. Как мы уже сообщали ранее, ЦСКА планирует обращение в судебные инстанции для защиты своих интересов в связи с решением ФИФА, которое считаем дискриминационным и противоречащим уставу этой организации», – говорится в заявлении ЦСКА.
- ЦСКА купил Эджуке летом 2020-го за 11,5 миллиона евро. В прошлом сезоне он забил 5 голов и сделал 5 ассистов в 32 матчах.
- Сигурдссон перешел в ЦСКА в 2018-м. Прошлый сезон он провел на правах аренды в «Венеции».
Источник: сайт ЦСКА