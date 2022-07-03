Эджуке и Сигурдссон приостановили контракты с ЦСКА

Два футболиста ЦСКА приостановили контракты с клубом. Это полузащитник Арнор Сигурдссон и форвард Чидера Эджуке.

Они воспользовались поправкой ФИФА, позволяющей приостановить контракт с российским клубом на один сезон в одностороннем порядке.

«ЦСКА сожалеет о решении игроков, которое было принято вопреки усилиям клуба и контрактным обязательствам. Как мы уже сообщали ранее, ЦСКА планирует обращение в судебные инстанции для защиты своих интересов в связи с решением ФИФА, которое считаем дискриминационным и противоречащим уставу этой организации», – говорится в заявлении ЦСКА.