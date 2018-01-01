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Эджуке и Сигурдссон приостановили контракты с ЦСКА

Два футболиста ЦСКА приостановили контракты с клубом. Это полузащитник Арнор Сигурдссон и форвард Чидера Эджуке.

Они воспользовались поправкой ФИФА, позволяющей приостановить контракт с российским клубом на один сезон в одностороннем порядке.

«ЦСКА сожалеет о решении игроков, которое было принято вопреки усилиям клуба и контрактным обязательствам. Как мы уже сообщали ранее, ЦСКА планирует обращение в судебные инстанции для защиты своих интересов в связи с решением ФИФА, которое считаем дискриминационным и противоречащим уставу этой организации», – говорится в заявлении ЦСКА.

  • ЦСКА купил Эджуке летом 2020-го за 11,5 миллиона евро. В прошлом сезоне он забил 5 голов и сделал 5 ассистов в 32 матчах.
  • Сигурдссон перешел в ЦСКА в 2018-м. Прошлый сезон он провел на правах аренды в «Венеции».

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Источник: сайт ЦСКА

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Комментарии2
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    Рейтинг: +7123

    BarStep 1 минуту назад

    Оно подумали что они футболисты..

    Пусть валят..
    Где-нибудь за миску похлёбки попылят ещё..

    0
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    Рейтинг: +596

    Solist345345 14 минут назад

    Какой налаженный бизнес. Как только загрезил вариант с европейским чемпионатом, сразу приостанавливают контракт. А если не получиться, вернётся. Прям беспроигрышный вариант.

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