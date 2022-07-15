«В семье не без урода». Масалитин – об уходе Эджуке из ЦСКА

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал переход нападающего Чидеры Эджуке в «Герту».

«В семье не без урода. И ведь вспомните, как Эджуке перед уходом в интервью клялся в любви ЦСКА, что его всe здесь устраивает. А после приходит первое предложение, он собрался и уехал. Я не понимаю, как он собирается вернуться в ЦСКА через год. Смысл возвращаться, если ты так поступил с командой?

Посмотрите на Бийола, который нормально провeл время в ЦСКА и хорошо расстался с клубом и, наверное, с удовольствием вернeтся в ЦСКА. Клуб его примет как родного.

Эджуке сам потом будет мучиться, придeт как нашкодивший кот на задних лапах, а ему скажут: «Иди отсюда, дверь закрой, ищи команду». В лучшем случае будет играть во второй команде», — сказал Масалитин.