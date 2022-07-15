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«В семье не без урода». Масалитин – об уходе Эджуке из ЦСКА

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал переход нападающего Чидеры Эджуке в «Герту».

«В семье не без урода. И ведь вспомните, как Эджуке перед уходом в интервью клялся в любви ЦСКА, что его всe здесь устраивает. А после приходит первое предложение, он собрался и уехал. Я не понимаю, как он собирается вернуться в ЦСКА через год. Смысл возвращаться, если ты так поступил с командой?

Посмотрите на Бийола, который нормально провeл время в ЦСКА и хорошо расстался с клубом и, наверное, с удовольствием вернeтся в ЦСКА. Клуб его примет как родного.

Эджуке сам потом будет мучиться, придeт как нашкодивший кот на задних лапах, а ему скажут: «Иди отсюда, дверь закрой, ищи команду». В лучшем случае будет играть во второй команде», — сказал Масалитин.

  • В прошлом сезоне Эджуке забил 5 голов и сделал 5 ассистов в 32 матчах.
  • Он приостановил контракт с клубом до лета 2023 года.
  • В среду о переходе вингера объявила «Герта».

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Источник: «Чемпионат»

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Сегодня, 12:06
Комментарии1
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    Рейтинг: +578

    чаппай 28 минут назад

    Из северной Кореи любой нормальный человек уедет при первой возможности. Здесь почти также. Есть и более актуальные сравнения, но про события в истории Германии менее чем столетней давности здесь нельзя.

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