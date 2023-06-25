Эджуке может продолжить карьеру в «Трабзонспоре» – у него контракт с ЦСКА

У нападающего Чидеры Эджуке есть вариант не возвращаться в ЦСКА, с которым у игрока контракт до 2024 года. Спортсменом интересуется турецкий «Трабзонспор».

Руководство турков ждет одобрение трансфера от главного тренера Ненада Белицы.