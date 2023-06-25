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    • Эджуке может продолжить карьеру в «Трабзонспоре» – у него контракт с ЦСКА

    Эджуке может продолжить карьеру в «Трабзонспоре» – у него контракт с ЦСКА

    У нападающего Чидеры Эджуке есть вариант не возвращаться в ЦСКА, с которым у игрока контракт до 2024 года. Спортсменом интересуется турецкий «Трабзонспор».

    Руководство турков ждет одобрение трансфера от главного тренера Ненада Белицы.

    • Московский клуб в 2020 году купил Чидеру Эджуке за 12 миллионов евро.
    • ЦСКА договорился оплатить трансфер четырьмя траншами, но последний (3 млн) до сих пор не перевел.
    • В июле 2022-го нигериец приостановил контракт и ушел в «Герту» до конца сезона-2022/23.

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    Источник: Fotospor

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