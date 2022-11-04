В ЦСКА объяснили задолженность перед «Херенвеном» за трансфер Эджуке

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал, почему московский клуб до сих пор не рассчитался с «Херенвеном» за покупку вингера Чидеры Эджуке.

Сумма задолженности – 3,1 миллиона евро.

«Мы находимся в постоянном контакте с коллегами из «Херенвена» и прекрасно их понимаем. Но в данном случае, как ни странно, вновь уместно упомянуть «Вест Хэм».

Мы обратились к англичанам, чтобы часть денег, которые они должны нам [за трансфер Николы Влашича], были отправлены «Херенвену».

Однако последовал очередной отказ со ссылкой на санкции. Хотя о каком обходе санкций может идти речь, если даже правительство Нидерландов выдало «Херенвену» соответствующую лицензию на получение денег?

Вместе с «Херенвеном» ЦСКА заинтересован в поиске вариантов решения общего вопроса», – заявил Брейдо.

ЦСКА купил Эджуке в 2020 году за 11,5 миллиона евро.

В прошлом сезоне он забил 5 голов и сделал 5 ассистов в 32 матчах.

Футболист приостановил контракт с клубом до лета 2023 года.

Нигериец перешел в «Герту».

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