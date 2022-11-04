Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    В ЦСКА объяснили задолженность перед «Херенвеном» за трансфер Эджуке

    Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал, почему московский клуб до сих пор не рассчитался с «Херенвеном» за покупку вингера Чидеры Эджуке.

    Сумма задолженности – 3,1 миллиона евро.

    «Мы находимся в постоянном контакте с коллегами из «Херенвена» и прекрасно их понимаем. Но в данном случае, как ни странно, вновь уместно упомянуть «Вест Хэм».

    Мы обратились к англичанам, чтобы часть денег, которые они должны нам [за трансфер Николы Влашича], были отправлены «Херенвену».

    Однако последовал очередной отказ со ссылкой на санкции. Хотя о каком обходе санкций может идти речь, если даже правительство Нидерландов выдало «Херенвену» соответствующую лицензию на получение денег?

    Вместе с «Херенвеном» ЦСКА заинтересован в поиске вариантов решения общего вопроса», – заявил Брейдо.

    • ЦСКА купил Эджуке в 2020 году за 11,5 миллиона евро.
    • В прошлом сезоне он забил 5 голов и сделал 5 ассистов в 32 матчах.
    • Футболист приостановил контракт с клубом до лета 2023 года.
    • Нигериец перешел в «Герту».

    Получи фрибет 2000 рублей за регистрацию

    Новости по теме
    Футболистки ЦСКА в джакузи отпраздновали победу над «Зенитом» 2
    Финал Кубка России «Зенит» – ЦСКА побил рекорд по посещаемости в российском женском футболе 3
    Зайнутдинов оценил результаты ЦСКА в этом сезоне РПЛ
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:25
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11