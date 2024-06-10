Эджуке может бесплатно перейти из ЦСКА в греческий клуб

В конце июня нигерийский нападающий Чидера Эджуке сможет присоединиться к ПАОК в качестве свободного агента. По данным Metrosport, греческий клуб готов предложить форварду трехлетний контракт с зарплатой в 1,5 миллиона евро.

ПАОК проявлял интерес к нигерийскому нападающему в прошлом году, но тогда их не устроила цена футболиста.

В прошедшем сезоне 26-летний Эджуке выступал за «Антверпен». Он приостановил контракт с ЦСКА летом 2022 года.

Отмечается, что интерес к Эджуке также есть у «Севильи».