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    Эджуке может бесплатно перейти из ЦСКА в греческий клуб

    В конце июня нигерийский нападающий Чидера Эджуке сможет присоединиться к ПАОК в качестве свободного агента. По данным Metrosport, греческий клуб готов предложить форварду трехлетний контракт с зарплатой в 1,5 миллиона евро.

    ПАОК проявлял интерес к нигерийскому нападающему в прошлом году, но тогда их не устроила цена футболиста.

    В прошедшем сезоне 26-летний Эджуке выступал за «Антверпен». Он приостановил контракт с ЦСКА летом 2022 года.

    Отмечается, что интерес к Эджуке также есть у «Севильи».

    • В минувшем сезоне он провел 39 матчей за «Антверпен», забил 5 голов, отдал 6 передач.
    • За ЦСКА он провел 65 матчей, забил 10 мячей.

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    Источник: metrosport.gr

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    10.06.2024 13:18
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    Комментарии (1)
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    Gwynbleidd
    1718021044
    Засранец футболист и агент, воспользовались диким регламентом ФИФА
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